Ceea ce a învățat în Republica Moldova în clasa a 6-a, studiază în Londra abia în a 9-a. Decalarații uimitoare despre învățământul din Marea Britanie

O tânără liceană din Republica Moldova face comparații între învățământul din România și învățământul din Marea Britanie! Declarații incredibile despre cum sunt educații copiii în străinătate!

Ionela Țăruș a emigrat cu familia în Marea Britanie acum un an. De atunci, adolescenta frecventează orele la o școală din Londra, despre care a mărturisit că se deosebește foarte mult de instituțiile de învățământ de la noi.

Tânăra a povestit în cadrul unei emisiuni TV că îi este destul de ușor acolo, întrucât mai multe informații pe care le-a învățat în clasa a IX-a, le știa deja pentru că le-a studiat în Moldova, pe cânt era clasa a VI-a.

„Este o altă lume. Mai ales la şcoală, este foarte diferit de aici. Pot să vă spun un secret că, ceea ce învăţ eu acolo în clasa 9, am învăţat aici în clasa 6 şi îmi este cu mult mai uşor. Deja trec clasa X-a şi vedem, pentru că peste 2 ani am BAC-ul, e un pic altceva acolo şi am un pic emoţii, mai ales că este altă limbă, dar cred că mă voi descurca.

Înainte să plec acolo, am practicat timp de 6 ani limba engleză doar că accentul britanic l-am învăţat acolo”, a dezvăluit Ionela.

(sursa: zugo.md)