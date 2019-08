Cei 5.000 de euro găsiţi de un preot în timpul vizitei Papei la Blaj nu au fost revendicați

Există câteva soluţii în acest caz, prevăzute de lege. Dacă proprietarul nu va revendica, până la urmă suma, banii vor putea fi preluaţi de cel care i-a găsit. În cazul de faţă, de preotul greco-catolic, care i-a şi predat poliţiştilor. Dacă nici acesta nu va dori să îi ia, bunul va intra în posesia autorităţilor din Blaj, acolo unde, dealtfel, a şi fost găsit.

Dacă totuşi, proprietarul de drept se decide că are nevoie de banii pierduţi, mai are timp să îi revendice de la Poliţia Municipiului din oraş, acolo unde vor fi păstraţi jumătate de an. Vă reamintim, plicul cu cei 5 mii de euro a fost găsit la Blaj, de un preot, pe 2 iunie, moment în care aveau loc evenimentele organizate odată cu sosirea Papei Francisc în România.

Plicul cu pricina se afla pe podeaua uneia dintre toaletele, din sectorul VIP, amplasate în zona Câmpiei Libertăţii. Având în vedere locul unde a fost găsit plicul, păgubaşul este un bărbat. Despre cel care a pierdut banii, vă spunem că poate fi oricine dintre cei peste 100 de mii de oameni care au luat parte la evenimentele de atunci.