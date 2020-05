Cinci sfaturi pentru cei care se intorc la serviciu de la cei care nu au plecat de la serviciu

5000 de angajati din fabricile de medicamente din Romania nu au avut pauza nici macar o zi si nu au avut nici un fel de problema de infectare. Asta pentru ca in industria farmaceutica exista o cultura responsabila adanc inradacinata de Environment, Health, Safety (EHS – Mediu, Sanatate, Siguranta).

Tocmai de aceea am crezut ca este o idee buna sa impartasim cinci bune practici pe care fabricile de medicamente din Romania le-au pus in aplicare cu sfintenie in ultimele 2 luni in propriile comunitati si care au ajutat la trecerea peste aceasta perioada, fara efecte secundare. Informatiile de mai jos, venite din propria experienta, nu acopera toate masurile care se pot lua dar sunt un prim pas in planificarea reluarii activitatii pentru managerii organizatiilor medii si mari, mai ales cele care lucreaza in cladiri de birouri, spatii industriale si situri de productie.

Daca cineva crede ca implementarea masurilor de mai jos este scumpa, atunci sa se gandeasca la costul izbucnirii unei epidemii de Coronavirus in propria-i organizatie.

(Dr Dragos Damian, PRIMER)