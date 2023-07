Andreea Corb este destul de apreciată în mediul online încât a ajuns la primul său milion de fani pe TikTok. Pasiunea ei pentru gătit i-a cucerit pe majoritatea românilor.

Andreea Corb este tânăra care i-a impresionat pe internauți cu rețetele pe care le postează pe rețelele sociale. Prin intermediul filmulețelor ei, a venit în ajutorul multora care fie sunt începători în bucătărie, fie pentru cei care își doresc să mănânce ceva bun și rapid.

Cine este Andreea Corb, regina TikTok-ului când vine vorba de mâncare. Cum a ajuns să fie îndrăgită de majoritatea românilor

Într-un interviu acordat pentru Fanatik, Andreea Corb a povestit cum a ajuns să devină virală pe rețelele sociale. Nu avea nici 20 de ani când s-a mutat singură la Cluj și a trebuit să se descurce cum poate.

„Pasiunea pentru gătit m-a determinat să mă apuc de TikTok. Dragostea pentru mâncare în general. Am o familie gurmandă, așa că a venit totul natural. Îmi era la îndemână social media și a fost foarte firesc pentru mine să mă apuc de online.

Nu prea am parte de hate, iar dacă am, nu prea îl bag în seamă. Cel mai greu moment a fost când am pariat totul pe mine și pe Tiktok. M-am mutat singură la Cluj, fără sprijinul părinților și a trebuit să mă descurc”, a declarat Andreea Corb pentru FANATIK.

La început, au fost postările și consistența, iar după mai bine de un an și jumătate a venit și remunerația. După mult effort, timp, energie, acum influencerița își culege roadele.

„Veniturile vin abia mai târziu. Eu una nu am început pentru bani, am început din pasiune. Iar banii au venit ca un bonus, abia după un an și jumătate de postat și muncit în online.

Iar faptul că am reușit în online mi se datorează mie. Am avut încredere în mine când nu avea nimeni și am știut că o să reușesc pentru că nu mi-am dat altă opțiune. Cum e vorba aia: ‘If you want to take the island, burn the boats’”, a mai spus Andreea Corb.

Andreea Corb a început să posteze clipuri pe TikTok din dorința de a ajuta tinerele să învețe să gătească, iar cea care a inspirat-o a fost chiar bunica ei.

„Bunica m-a inspirat mereu zicându-mi că femeia trebuie să știe calea spre inima bărbatului prin stomac. Și chiar dacă nu știi să gătești și nu te descurci sau nu-ți place, minim o ciorbă și o carne la cuptor trebuie să știi să faci.

Așa că mi-am dorit să susțin tinerele de vârsta mea să învețe să gătească în același timp cu mine, pe Tiktok, prin tutoriale ușoare”, a mai adăugat Andreea Corb, pentru Fanatik.

Într-un alt interviu, Andreea Corb a povestit că muncește de la 16 ani, când s-a dus la o cofetărie și de acolo a prins tot ce se putea învăța.

„Pe Romania sunt numărul 1 pe food cooking. Atunci, urmăream ce e la moda. La început am gătit pentru tiktokeri faimoși. M-am rugat săptămâni să mă lase să îi fac rețetă preferata până când mi-a răspuns un tip. Cred că îi scriam de 100 de ori. I-am făcut gris cu lapte și apoi toate vedetele de pe TikTok îmi spuneam să gătesc”, a declarat Andreea pentru emisiunea online [email protected], notează Substanțial.ro.

Toată familia mea gătește foarte mult. La 16 ani m-am angajat într-o cofetărie, la 18 ani am lucrat într-un bistro. Am furat de peste tot. La 18 mi s-a aruncat rețetarul și a zis fă comanda asta. Am învățat după aceea. Daca vrea cineva să mă ia de soție, îi fac puiul cu miere și gata, îmi ia inelul”, a mai dezvăluit Andreea Corb, pentru sursa citată.