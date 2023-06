Cum arată cea mai sexy profesoară de matematică. Tânăra are 26 de ani, e româncă și face furori pe TikTok! VIDEO

Pe conturile sale de socializare nu s-au strâns doar elevi dornici să învețe materia însă, ci și internauți care i-au făcut zeci de complimente cu privire la aspectul său fizic. Urmăritorii îi oferă mesaje de susținere și mulțumire pentru efortul de a preda o astfel de materie deloc accesibilă tuturor, într-un mod cât mai plăcut.

Loredana Pălănceanu, în vârstă de doar 26 de ani, este originară din Iași. Tânăra este profesoară de matematică de câțiva ani, iar dragostea sa pentru copii și pasiunea pentru matematică au determinat-o să predea online în mod gratuit. Loredana oferă lecțiile pe TikTok, iar conținutul ei a ajuns să fie apreciat de mii de ultilizatori ai platformei.

„Sexy profesoara” oferă explicații detaliate despre cum se rezolvă problemele complicate de matematică cu care elevii întâmpină adesea probleme. Loredana Pălănceanu s-a decis să creeze conținut pe TikTok imediat ce a observat impactul pe care această aplicație îl are asupra tinerilor. Astfel, în loc să dea toată ziua scroll și să nu învețe nimic, tinerii pot accesa și informații care să le folosească în plan academic.

Ideea ei a fost recompensată cu zeci de mii de aprecieri și mesaje de susținere și mulțumire din partea elevilor, care spun că o urmăresc și au reușit să învețe matematică de la ea. Aspectul plăcut al tinerei a atras însă și o altă categorie de urmăritori, care nu își doresc să învețe neapărat materia.

„Eu am trecut de 12 clase. dar cred ca ma apuc din nou de a 12-a”, „Dacă aveam și eu așa profesoară, eram olimpic”, au fost doar câteva dintre comentarii, având în vedere că Loredana se „joacă” și cu ținutele îndrăznețe, nu doar cu numerele.

Cum ajuns tânăra să predea matematică pe TikTok

Loredana s-a ocupat în trecut și de meditații tradiționale, fașă în față, învățându-i pe elevi matematică, însă a decis să îmbine utilul cu plăcutul și să le ofere acestora posibilitatea de a avea acces ușor la informație chiar de pe telefonul mobil.

„Am observat că foarte mulți elevi stăteau în pauze pe platforma TikTok. M-am gândit că este o idee minunată să aduc un strop de educație și, totodată, să reușesc să-i conving în mod plăcut să iubească matematica. De aceea încerc să am o atitudine cât mai caldă și să îmbin matematica cu sportul, dar și cu muzica.

După ce am terminat clasa a XII-a am și început să le dau meditații elevilor, iar imediat după ce am terminat Facultatea de Matematică, primul meu job a fost meseria de profesor. În urmă cu 2 ani, mi-am deschis și propria mea afacere, un magazin online de accesorii.

În timpul liber îmi place foarte mult să călătoresc în afara țării, să explorez locuri noi, pentru a căpăta forțe proaspete, iar aproape zilnic filmez videoclipuri cu exerciții la matematică, pentru a ajuta gratuit elevii pe rețelele de socializare”, a declarat Loredana Pălănceanu, citată de gândul.ro.

