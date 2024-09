O tânără româncă ia cu asalt industria modei, punând la îndoială multe concepții prestabilite. Nume mari de la Hollywood îi încalță creaațiile.

Ancuța Sarca este revelația Hollywoodului. Talentata româncă a devenit celebră în toată lumea, după ce vedetele de top i-au încălțat creațiile.

Cine este românca faimoasă care le încalță pe vedetele de la Hollywood. Creațiile ei au atras atenția la London Fashion Week

Ancuța Sarca are 27 de ani, s-a născut în România, dar acum locuiește la Londra. Tânăra a absolvit Univeritatea de Artă și Design din Cluj, timp în care a avut parte de două intershipuri în Marea Britanie.

Conform Vogue Australia, Ancuța a lucrat la Meadham Kirchhoff și a fost asistent de designer la Ashish. După ce a acumulat o serie de experiențe în lumea modei, tânăra româncă și-a creat un drum propriu în această industrie.

Ancuța Sarca a dat un nou suflu tocurilor kitten, dar și pantofilor sport. La prima vedere, cele două nu par să se potrivească împreună, însă tânăra designer uimiește prin creativitatea și viziunea sa.

În creațiile sale, Ancuța îmbină vechiul cu noul, luxul și comoditatea pantofilor sport, masculinul și femininul. Deignerul dă o nouă viață vechilor pantofi. Ba mai mult, aceasta adaugă și un strop de umor.

Până acum avem trei ingrediente pe care mulți nu le-ar vedea aduse împreună în același produs: pantofii sport, tocul kitten și umorul. Însă cum altfel s-ar putea asocia?

Tânăra a crescut în cultura română, unde încă se pune preț pe tradiție, iar oamenii păstrează și poartă haine tradiționale românești vechi chiar și de sute de ani.

Pentru Ancuța este foarte important impactul de care oamenii îl au asupra planetei. Astfel că, iubirea pentru modă s-a îmbinat cu ideea de sustenabilitate și a rezultat un produs unic, care a atras atenția celebrităților de la Hollywood și a oamenilor din industria modei.

La ediția din acest an de la London Fashion Week, desfășurată la începutul acestei luni, Ancuța a fost una dintre cele mai așteptate prezențe. Românca a încălțat în ultimii ani nume precum Bella Hadid, Cher, Rihanna sau Dua Lipa.

„Am venit în Marea Britanie pentru că există mult mai multe oportunități de muncă, pentru că aici moda este una dintre cele mai mari industrii și este mai ușor să intri în contact cu alți designeri, presă, jurnaliști, influenceri”, a declarat tânăra.

„După ce am terminat masterul, am rămas în Cluj câteva luni, după care am aplicat pt un job ca Design Assistant la Ashish în Londra și pe care l-am și obținut, așa că am decis să mă mut”, relatează ea.

„Ideea mi-a venit când m-am mutat şi mi-am dat seama că am foarte multe perechi de pantofi pe care nu le mai port, iar majoritatea erau modele sport sau kitten heels. Mi-a părut rău să renunţ la ele şi am decis să găsesc o soluţie prin care să le pot purta din nou, să le dau o nouă faţă”, mai adaugă designerul.

Tânăra a fost distinsă cu premiul FNAA Emerging Talent Award 2023.

„Este foarte important ca noi, consumatorii, să fim mai conștienți de vulnerabilitatea planetei noastre și de consecințele acțiunilor noastre asupra bunăstării generației următoare”, punctează Ancuța în intrerviul acordat.

„Munca mea vorbește pentru toate genurile și dimensiunile”, spune designerul. „M-a atras foarte mult ideea de a recupera pantofii sport prin feminizarea lor și <<făcându-i la modă>>, deci este îmbrăcăminte sport, dar nu chiar.

Am vrut să plasez adidașii într-un peisaj diferit de îmbrăcămintea sport [sau] elegantă și feminină, împingând limitele a ceea ce pot deveni și făcându-i buni de purtat într-un context diferit”, explică Ancuța Sarca.

„Desigur, ar putea părea confuz la prima vedere, văzând logoul Nike, dar de aceea trebuie să aruncăm o privire mai profundă. Cred că și reinterpretarea articolelor deja făcute poate fi originală”, este de părere ea.

Această viziune i-a atras colaborări importante, precum cea cu Sports Banger.