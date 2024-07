Cu cât se vinde lenjeria intimă pentru femeie și bărbați marca Cătălin Botezatu. Creatorul de modă are reduceri uriașe pe site

Cătălin Botezatu are o reducere uriașă la piesele de lenjerie intimă pentru bărbați și femei. Prețurile sunt acum accesibile pentru toate buzunarele. Iată cât costă boxerii sau bikinii marca CB.

Cătălin Botezatu și-a luat prin surprindere fanii cu reduceri masive pe site-ul său de lenjerie intimă. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că acesta are o carieră de succes în industria modei, fapt care i-a adus o mulțime de admiratori.

De-a lungul anilor, designerul s-a făcut remarcat prin evenimentele sale unice pe care le-a realizat, dar și pentru ținutele deosebite. În 2007, Cătălin Botezatu a fost primul creator de modă care a pus în practică o prezentare de lenjerie intimă în timpul unei curse aeriene, la altitudinea de 10.000 metri, pe ruta București-Paris.

Mai mult, vedeta are o experiență vastă în acest domeniu. Designerul a organizat o mulțime de prezentări de modă atât în România cât și în străinătate: Haute Coiffure Paris, Couture Fashion Week, Milano Fashion Week sau London Fashion Week.

Cât costă lenjeria intimă pentru femei și bărbați marca Cătălin Botezatu

Pentru că este un creator de modă celebru, mulți își doresc să achiziționeze piese vestimentare sau lenjerie intimă marca CB. De altfel, prețul produselor este unul pe măsura așteptărilor. O pereche de boxeri din bumbac premium costă 119 lei, conform click.ro.

Recent, designerul a apelat la reduceri uriașe pe site-ul magazinului său online. Așadar, boxerii de o calitate superioară pot fi achiziționați acum cu prețul de 49 de lei, având o reducere de 70 de lei.

De asemenea, cine achiziționează cinci perechi de boxeri mai primește una gratuit. Astfel, setul de șase perechi de boxeri ajunge la prețul de 229 de lei.

Și chiloții de damă au o reducere de 54 de lei pe site-ul designerului. Aceștia pot fi achiziționați cu doar 33 de lei, potrivit sursei citate mai sus.

Din ce își câștigă banii Cătălin Botezatu pe lângă activitățile din industria modei

Cătălin Botezatu se mândrește cu un succes răsunător în domeniul modei, însă puțini știu că acesta își câștigă banii și din alte activități precum HORECA și imobiliare.

„Plaja modei este una destul de vastă, am atelier, casă de modă, fabrici, magazine. Dar sunt implicat și în industria HORECA, restaurante și cluburi și, nu în ultimul rând, în imobiliare. Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur pe care să îl cunoști și să îl verifici. Dar, de la o anumită vârstă, realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești. Am ales să cheltuiesc pentru mine. La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat pentru că am vizitat întreaga planetă, am văzut toate zonele interesante ale lumii, uneori și de 11 ori. Asta este cea mai mare bogăție, să cunoști oameni, culturi diferite.”, a mărturisit Cătălin Botezatu, potrivit viva.ro.