De unde cumperi cireșe de mai cu 20 de lei kilogramul. În piețe, nimeni nu se atinge de ele, din cauza prețurilor record

"De cativa ani, se perpetua treaba asta. Nu gasim oameni sa culegem. Ne ajutam noi intre noi, cu familia, cu copiii, cu ginerii, cu cine mai putem. E foarte greu cu oamenii la cules. Nu prea gasesti", mai spune omul.

Cireșe de mai: 20 de lei la poartă, 60 de lei la piață

Odată culese, cireşele, sută la sută naturale, aşa cum le laudă producătorii, ajung pe tarabele de la poartă. Preţul este accesibil, dar lipsesc clienţii: "Sunt gata de vreo trei zile şi am început să dăm. Mai uşurel, mai greuţ că lumea se vaită de bani".

Localnicii din Paulesti isi reinnoiesc, an de an, atestatul de producator pentru a putea vinde, in siguranta, la poarta delicioasele fructe.

Delicioase sunt şi cele de la piaţă. Ce-i drept, nu sunt româneşti, ci greceşti. Şi costă cu 40 de lei mai mult.