Clujul, capitala raliului pentru două zile

Viteză, precizie, adrenalină. Sunt cuvintele care descriu cel mai bine ceea ce s-a întâmplat în acest weekend în inima Transilvaniei. Clujul a devenit pentru două zile capitala motorsportului din România.

A fost weekendul premierelor. Iuliana Pepene a fost pentru prima dată copilot într-o cursă de raliu, iar Dani Oţil, pilot.

„Am lăsat Observatorul si am venit la Cluj, am fost invitați de cei din spate, pilotul Simone Tempestini să îi fiu copilot, am făcut o cursa nebunească. Foarte multă adrenalină aici, sunt foarte mulți sportivi, ba chiar m-am întâlnit și cu Dani. Nu știu ce face el aici.” , a spus Iuliana Pepene.

Iuliana Pepene şi Dani Oţil au fost acolo, la fel şi o echipă Observator.

„Am debutat ca și pilot , aici m-am indrăgostit de mașini de-adevăratelea și acum, după aproape șase ani am dreptul să mă dau ca și pilot, după niște ani la coastă și o perioada în care mi-am făcut mâna. Îmi plac la nebunie probele, unii colegi îmi spun că am ales prost raliul ca să mă initiez, îmi spun ca alte raliuri au probe mai scurte și mai ușoare.” , a povestit Dani Oțil.

Un sport scump, deci.dar, în egală măsură, provocator. Drept dovadă, aproape o sută de echipe au luat startul şi au parcurs diferite trasee atât prin zona urbană, cât şi pe drumurile accidentate de munte. De alftel, acestea din urmă au fost şi cele care le-au ridicat cele mai mari probleme piloţilor.

Pe scurt, copiloţii trebuie să ştie şi, evident, să îşi anunţe partenerul în timp util unde sunt curbele periculoase, cum ar trebui să reacţioneze pe un traseu destul de. aventuros şi să îi inspire încredere. Iar Iulianei i-a reuşit.