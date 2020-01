Și-a pierdut soția bolnavă de cancer și a fost abandonat de cei cinci copii. Constantin Mujea, mărturisiri sfâșietoare: ”N-am făcut copii ca să sufăr!”

Abandonat la orfelinat de la o vârstă foarte fragedă, Constantin Mujea, un bărbat de 62 de ani, a mărturisit că n-a avut o viață ușoară, iar acum, ajuns la bătrânețe, el a mai primit o lovitură. Niciunul dintre cei cinci copii nu păstrează legătura cu el.

"Eu mi-am dat aproape viaţa pentru copiii mei. Am muncit în ţară, sunt de profesie zugrav. Am fost meseriaş. Tatăl meu m-a dat la casa de copii, a greşit, eu nu l-am judecat. A avut un dar de băutură, eu nu l-am făcut beţiv. Nici prin gând nu mi-a trecut să ridic un deget la tatăl meu", a povestit Constantin Mujea în cadrul emisiunii Acces Direct.

El și-a acuzat unii dintre băieți că l-au bătut și a dezvăluit că a sunat și la 112 pentru a-i reclama.

"Fata are un copil de 16 ani. A venit acum cu fostul soţ la mine. Fata mea s-a despărţit de 3 ani şi eu nu am ştiut. Acum am aflat. L-am găsit pe Facebook pe acest soţ al ei şi l-am rugat să vină pe la mine şi a venit cu nepotul meu la mine", a povestit invitatul în timpul emisiunii.