Anchetă în spitalul din Vrancea! Le-a murit copilul în brațe, după ce medicii i-au trimis acasă cu un sirop: "Fetița lui tati, ce ne facem fără tine?"

Tânăra a plecat cu micuţa acasă, în satul Ciușlea, comuna Garoafa, iar a doua zi dimineaţă şi-a găsit copila fără suflare.

"Am fost vineri cu ea la urgenţe şi mi s-a spus că are roşu în gât. M-a trimis acasă cu ea, iar vineri seară am început tratamentul. Sâmbătă dimineaţă, la ora 5.00, a mâncat şi la 6 jumătate, când m-am trezit să îi dau siropul, ea murise. La autopsie a ieşit că era răcită la plămâni şi nu avea nimic la gât", spune femeia, potrivit observator.tv.

Medicul pediatru care a consultat copilul a declarat că diagnosticul pus a fost unul corect, având în vedere simptomatologia. Decesul copilului a survenit sâmbătă, 7 decembrie.



"Vineri, la ora 12,14 am consultat copilul Maria Daria Petrea, în vârstă de patru luni jumătate, din Ciuşlea. La examenul clinic nu am depistat simptomatologii respiratorii, semne de insuficienţă respiratorie, copilul respira bine, era bine colorat, avea tonus bun. Copilul a fost consultat pe îndelete, dezbrăcat la Pampers, pentru că aşa consultăm toţi copiii sugari. Temperatura intra-rectală a fost 36,8 grade. La examenul clinic am găsit un faringe hiperemic, fără alte modificări vizibile. Copilul a primit o reţetă acasă, cu antitermic şi simptomatice. (...) Orice copil febril sub vârsta de şase luni care are doar febră, fără alte semne clinice de boală, fără semne de gravitate, poate fi tratat acasă sub supraveghere 24 - 48 de ore cu antitermice, precum precizează şi ghidul de pediatrie din 2019. (...) Sugarul este o vârstă la care ştim prea bine că pot evolua oricând nefavorabil. Le-am recomandat părinţilor să monitorizeze starea copilului şi să se prezinte la spital dacă se agravează", a declarat medicul pediatru Mihaela Mihalache.



Părinţii copilului susţin însă că fetiţa ar fi fost consultată de un alt medic, care le-ar fi prescris şi reţeta.