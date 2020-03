L-au obligat să transporte o pasageră ”suspectă” de la Deva la Craiova. L-au săltat la Corabia: ”Bă, tu vii din Luxemburg!”

De-abia din acest punct scenariul ia o întorsătură greu de anticipat. „La Craiova, unde a rămas fata cu doamna de la DSP (i-a luat declaraţiile ei, nouă nu, că n-avea ce, ce să spunem noi, am şi întrebat, a spus că noi nu, ci doar persoana), n-au avut cu cine s-o trimită la domiciliu şi ne-a rugat: «mai avem şi noi o rugăminte la dumneavoastră: luaţi-o şi duceţi-o către casă!». Doamna de la DSP Dolj, împreună cu poliţia. Aşa am făcut, am urcat-o înapoi în microbuz, am dus-o la poartă, la numărul 65, pe strada nu ştiu care din Craiova, împreună cu Poliţia. Poliţia, în faţa mea. Am ajuns acolo, s-a dat jos femeia, a intrat în curte, noi ne-am continuat drumul. A rămas că de-acolo ne despărţim: eu plec acasă, ei, în altă parte, unde au treabă. De acolo au zis: Domne, să ne-nsoţiţi că vă ducem până la limită cu judeţul. Şi-am zis: păi, staţi un pic, că discuţia a fost alta. Ce limită cu judeţul?

”Ne-au dus la limită cu judeţul, ne-aşteaptă un echipaj de poliţie. Eu sunt din zona Balşului şi-i ştiu, i-am întrebat: mă, voi ce ştiţi despre mine? Că vii din Luxemburg. Deci ei ştiau că eu cu microbuzul vin din Luxembourg, poliţia de la Balş. Le-am zis? Bă, voi nu sunteţi pe treaba voastră! Maşina are GPS, ce-aveţi, bă, ce se-ntâmplă?! Nu, că vii din afară. Hai, că mergem la Slatina“, a continuat bărbatul să povestească Povestea nici aici nu avea să se încheie, neînţelegerile continuând, de fapt, până astăzi, când bărbatul spune că şi-a pierdut răbdarea şi a decis să facă totul public. „La ora 5,00 dimineaţa, la Slatina. Şi acolo, la fel, ştiau că vin din Luxemburg şi că trebuie să intru în carantină. Au mai venit echipaje de jandarmi, de poliţie şi aşa mai departe, iar când au mai venit echipaje de poliţie, adică Polo care m-au şi însoţit, eu le-am spus că eu de-acolo nu plec, să-mi pună cătuşele, să vină prefectul, că eu nu plec. Să stau de vorbă, să-i spun adevărul, că n-am cu cine să vorbesc. Pentru că ei mi-au spus următorul lucru, repet, poliţia care a venit cu Polo, am şi nr. de telefon. Mi-au zis că oricum, să declar toate persoanele care au fost în microbuz, că microbuzul a fost plin. Că n-aveţi cum să veniţi cu o persoană. Şi le-am spus: bă, voi chiar sunteţi bătuţi în cap? Păi dacă vin însoţit de poliţie tot drumul, voi cum ştiţi că eu am avut microbuzul plin?! Deci la Slatina s-a ajuns că eu vin din Italia, Luxemburg, habar n-am ce ştiu ei despre mine, că nici eu nu ştiu ce-au auzit”...

Președintele Iohannis a declarat stare de urgență. Da' nu de azi, de luni!

”Ajunsei cu ei la Corabia, unde mi-au spus că o să ne ia probe şi plecăm acasă, unde stăm la domiciliu 15 zile. Şi-acuma mă aflu într-o situaţie...“, a mai spus Viorel Dragomir, care se află deja în a treia zi de carantină într-un hotel din Corabia. Între timp, vineri, a avut o discuţie cu un reprezentant al DSP Olt şi de-abia în urma acelei discuţii, spune bărbatul, a reuşit să-i determine să dezinfecteze microbuzul şi să permită firmei să-l ia. „Ieri am reuşit să luăm microbuzul, pentru că au zis că va sta 14 zile în carantină, cum sunt şi eu. Ieri s-au cam iritat că de ce am făcut aşa ceva (n.r. – să sune la DSP). Doamna director a dispus să plece microbuzul, că mie nu poate să-mi stea 14 zile“, a declarat bărbatul, care spune că nu se simte deloc în siguranţă în spaţiul de carantină.

Bărbatul spune că nu va lăsa vinovaţii fără să plătească pentru ce i se întâmplă. Spune că a fost expus, alături de prietena sa, unui risc enorm, cu bună ştiinţă, chiar de către autorităţi, şi, şi mai grav, că în continuare se simte în pericol, pentru că persoana care le aduce cele de trebuinţă la uşa camerei circulă prin tot hotelul, fără măsuri de precauţie (mască, mânuşi). „Persoana care vine de afară (n.r. – femeia adusă de la Deva la Craiova) este acasă, la autoizolare, şi eu sunt în carantină. Ce dracu’ avem noi, judeţul nostru? Vreau să dau ochii cu domnul prefect. N-o să mănânc, n-o să beau apă, trebuie să mă scoateţi de aici, le-am spus. Să plătească dobitocii care nu ştiu să conducă. Cu capul, cu demisiile, nu mă interesează. Să plece acasă, unde vor ei, nu să stea acolo, să ia decizii aiurea. La Slatina au venit la mine cu două fişe, că mă numesc nu ştiu cum. Vin cu date completate cu alte nume. Băi, fraţilor, ce se-ntâmplă? Eu am hârtii făcute, de cine, nu ştiu.... Nu m-au pus să completez nimic-nimic, nicioadată, decât astăzi am primit o hârtie cu chestile ce să facem să.... E de râs, dar e şi de plâns. Vreau lumină în cazul meu, şi lumină multă. Au făcut şi şefii demersuri în paralel. Vor să facă un dosar penal pentru chestia asta. Fiecare se mişcă, dar...“, a mai spus şoferul.