Asistentă medicală din Suceava, în lacrimi: "As putea fi infectată, nu vor să ne facă teste ca să venim la muncă în continuare. Dacă ies pozitive?"

"Vă rog să mă credeți, vă spun cu mâna pe suflet, eu vreau doar să știu dacă familia mea are ceva. Dacă nu are, eu mă autoizolez și vin să lucrez, că nu îmi e greu. Sunt instruită. Am familie, am părinți în vârstă, am copil. Foarte mulți colegi vor să vorbească dar le e frică, le e frică pentru că toți avem familie, rate la bănci și ne trebuie locuri de muncă”, a spus o asistentă, sub protecția anonimatului, exclusiv pentru Antena 3.