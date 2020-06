Mărturisirile dramatice ale unui fost bolnav de coronavirus: ”Am rămas cu sechele. Oxigenul nu mai pătrunde în plămâni cum trebuie!”

Am încercat să fac operațiunile de recuperare, am alergat pe niște piste greșite. Specialiștii mi-au spus toți să ajung la Marius Nasta, acolo e singurul loc unde se pot face aceste recuperări în București.

Nu am putut să ajung pentru că e spital COVID, am făcut o recuperare empirică așa cum am fost sfătuit de rude sau de prieteni. Nu am avut parte de ceva specializat. Asta e un minus pentru Ministerul Sănătății”, a declarat Alin Goga, pentru Antena 3.

Până astăzi, 1 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 19.398 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunță Grupul de Comunicare Strategică. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.426 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 1270 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.