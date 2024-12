În cursul dimineții de 1 decembrie 2024, cu ocazia alegerilor parlamentare, Klaus Iohannis, președintele României, a făcut o declarație surprinzătoare, după ce în ziua precedentă și-a cerut scuze românilor. Descoperă ce a zis și cum a apărut acesta la secția de votare pentru alegerile parlamentare 2024.

Duminică, pe 1 Decembrie 2024, au loc alegerile parlamentare. Încă de la primele ore ale dimineții, Klaus Iohannis, președintele României, a votat la Liceul Teoretic Jean Monnet din București, prilej cu care a făcut o declarație surprinzătoare. Descoperă ce a zis acesta și cum a apărut acesta la secția de votare. Totul s-a întâmplat după ce, cu o zi în urmă, președintele și-a cerut scuze românilor.

Cum a apărut președintele Klaus Iohannis la secția de votare, la alegerile parlamentare. Ce a transmis și de ce și-a cerut scuze românilor

Iohannis a votat, duminică, la secția de votare de la Liceul Teoretic Jean Monnet din București. Acesta a ales să poarte costum, cămașă albă cu cravată bleu și un palton negru cu o cocardă tricoloră în piept.

Acesta a afirmat că românii sunt bine integraţi în Uniunea Europeană, bine poziţionaţi şi foarte respectaţi în NATO şi a precizat că pentru „a rămîne aşa trebuie să votăm aşa”.

„Este un vot foarte important fiindcă în Parlament se votează legile din România, în Parlament se votează Guvernul. Este foarte important de ştiut cum să ne poziţionăm când venim la vot. Românii au ales calea euro-atlantică şi au ales-o bine şi suntem bine integraţi în Uniunea Europeană, suntem bine poziţionaţi şi foarte respectaţi în NATO. Dar ca să rămînă aşa trebuie să votăm aşa . În concluzie, poftiţi la vot. Eu am votat pentru o României europeană”, a declarat Iohannis, la ieşirea din secţia de votare, potrivit news.ro.

S-a întâmplat după ce preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă seară, la recepţia de Ziua Naţională a României că le cere iertare românilor pentru greşelile făcute.

„Ştiu că am făcut greşeli, unele alegeri în care am investit speranţă şi încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dvs v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că de-a lungul timpului am luat decizii care v-au nemulţumit”, a afirmat el. El a prezentat un bilanţ al celor zece ani de mandat, menţionând proiectul ”România Educată”, întărirea sistemului de apărare, dar şi momentele grele prin care a trecut România.

„Dragi români, sărbătoarea din acest an are pentru mine o însemnătate aparte, pentru că este ultima dată când mă adresez dumneavoastră de Ziua noastră Naţională în calitate de preşedinte al României. După două mandate şi zece ani în care am avut onoarea de a fi în serviciul ţării, mă despart de această responsabilitate cu emoţie, cu recunoştinţă şi cu o admiraţie nemărginită pentru dumneavoastră, cetăţenii ţării noastre. Zece ani am avut privilegiul de a vă reprezenta. Zece ani în care am încercat să fiu un susţinător al idealurilor dumneavoastră şi un partener în realizarea lor”, a afirmat Iohannis, în discursul său.