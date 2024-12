George Simion, președintele AUR, declarație surprinzătoare. Cum a apărut la secția de votare pentru alegerile parlamentare

În cursul dimineții de 1 decembrie 2024, cu ocazia alegerilor parlamentare, George Simion, președintele AUR, a făcut o declarație surprinzătoare. Descoperă ce a zis și cum a apărut acesta la secția de votare.

Duminică, pe 1 Decembrie 2024, au loc alegerile parlamentare. Încă de la primele ore ale dimineții, George Simion, președintele AUR, a votat la Colegiul Unirea din Focşani, prilej cu care a făcut o declarație surprinzătoare. Descoperă ce a zis politicianul și cum a apărut acesta la secția de votare.

Cum a apărut George Simion, președintele AUR, la secția de votare pentru alegerile parlamentare 2024. Ce declarație a făcut

Încă de la primele ore ale dimineții, preşedintele AUR, George Simion, s-a prezentat la secția de votare de la Colegiul Unirea din Focşani. Acesta a ales să poarte costum de culoare închisă, cămașă albă, cravată mov-vișinie și un palton de culoare camel, pe care a pus o insignă cu steagul României, detaliu pe care mulți l-au observat imediat.

Citește și: Cum a apărut Elena Lasconi la vot, în ziua alegerilor parlamentare 2024. Ce ținută a purtat și ce a transmis

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că a votat cu gândul la Ziua Naţională, la tineri şi că a votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe şi ”de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată”.

George Simion a votat la puţin timp după deschiderea urnelor, la Colegiul Unirea din Focşani.

Citește și: Cum au apărut Călin Georgescu și soția Cristela la vot, în ziua alegerilor parlamentare 2024

„Am votat cu gândul la Ziua Naţională, la înaintaşi şi totodată la cei tineri, la copilul meu Radu, la toţi copiii României. Am votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe, de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată. Am votat cu gândul la românii plecaţi în pribegie peste hotare. Am votat cu gândul că ei nu sunt nici trădători, nici muncitori necalificaţi”, a afirmat Simion după ce a votat, potrivit news.ro.

El a adăugat că a votat cu gândul şi la vârstnicii din țara noastră și la situațiile neplăcute din pucnt de vedere financiar cu care aceștia se confruntă.

„Am votat cu gândul la seniorii noştri care astăzi sunt umiliţi, la cei care sunt ţinuţi prizonieri prin vouchere, prin cupoane, prin diferite ajutoare sociale, la cei care au fost ameninţaţi ieri că vor rămâne fără ajutoare sociale, fără pensii, dacă nu votează cum trebuie. Nu există cum trebuie, există ce simte fiecare aici în suflet, există voinţa fiecărui cetăţean suveran şi am votat ştiind că votul meu contează ca să nu fie batjocorită democraţia, să avem alegeri libere şi să nu se repete turul întâi de scrutin cum vor unii şi alţii”, a mai transmis liderul AUR.