Cum arăta patul uriaș în care dormea Călin Donca cu soția și cei cinci copii ai lor. Imagini din vila de un milion de euro

Călin Donca și Orianda Donca sunt părinții a cinci copii și trpiesc într-o vilă de lux în Brașov. Atunci când au mărturist că dorim în același pat toți 7 au uimit! Iată cum arată patul și vila celor doi.

Călin Donca este acuzat de evaziune fiscală și formarea unui grup infracțional organizat și reținut de DNA pentru 30 de zile. Călin Donca și soția sa ar pus bazele unui grup infracțional împreună cu alte două persoane, în anul 2021, notează brasov.net. Conform informațiilor din presa locală din Brașov, Călin Donca și soția sa sunt suspectați că au creat un grup infracțional în anul 2021, alături de alte două persoane. Aceștia au lansat o criptomonedă numită Solix și au promovat-o pe rețelele de socializare pentru a atrage investitori. Grupul infracțional ar fi făcut promisiuni false, sugerând că investitorii vor obține profituri de peste 100 de ori valoarea investiției inițiale.

Cum arată casa soților Donca. Călin Donca și Orianda Donca stau într-un cuib de un milion de euro

Toți șapte dorm în același pat într-o vilă imensă, chiar dacă toți cei cinci copii au camere separate: “Copiii au dormit de mici cu noi în pat. Chiar și acum ei dorm cu noi în pat, deși copiii au toți camerele lor separate. E un pat de aproape 4/2 m”.

“Ne-am întâlnit în urmă cu 14 ani la un seminar pe care el l-a ținut. L-am admirat foarte mult pentru că el vorbește foarte bine. El m-a văzut, a văzut că sunt foarte educabilă și i-a plăcut foarte mult acest lucru la mine și a început să lucreze din ce în ce mai mult personal cu mine și după o lună de zile am devenit un cuplu. Primul copil a apărut după patru ani de relație. Păi în prima fază voiam să facem 7 copii, dar ne-am oprit la cinici”, spunea ea la Chefi la cuțite.

Călin Donca povestea cum a ajuns milionar: “Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20/24 de mp, deci vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost o bucurie și mi-a creat foarte multă foame să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi cu pâine și ulei, iar treptat am făcut totul pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putu să facem și cred că în România se poate. Ea se ocupă de casă și de copii, eu mă ocup de partea financiară. N-am voie să dau greș. S-au reușesc sau mor, dar nu mori, că duci”, a spus Călin Donca.

