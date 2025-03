Un bărbat a decis să facă o schimbare radicală în viața profesională. Iată ce a însemnat asta pentru veniturile sale.

Nu mai este un secret pentru nimeni că angajații în domeniul livrărilor de mâncare pot ajunge la venituri substanțiale. Cu toate acestea, condițiile nu sunt suportate de multe persoane.

Totodată, industria IT în România a fost considerată mult timp un pilon de creștere economică, chiar dacă în ultimul timp piața locurilor de muncă a dat semne de scădere, conform unei surse. Unele dintre surse sunt saturația pieței și automatizarea. Astfel, industria din țară trece printr-o adevărată transformare.

Ziua IT-ist, noaptea livrator. Tânărul căruia i s-a schimbat viața într-o clipă. Cu cât și-a suplimentat veniturile: „Tranzițiile din carieră sunt adesea surprinzătoare”

Un bărbat și-a lăsat slujba de programator pentru a livra mâncare. Acesta a mărturisit că veniturile din munca de livrator le depășesc pe cele din IT.

Articolul continuă după reclamă

„După 14 ani de carieră în IT, am fost concediat. Am căutat peste un an de lucru și nu am găsit nimic, deși am fost la peste 40 de interviuri.

Citește și: Ce bacșiș uriaș a putut să primească un ospătar român, angajat la un restaurant în SUA: „Am bătut recordul restaurantului”

Tranzițiile din carieră sunt adesea surprinzătoare și pline de lecții valoroase. Trecerea de la programator la livrator poate părea neobișnuită, dar mi-a adus avantaje și oportunități unice”, a dezvăluit bărbatul, conform unei surse.

Acest tip de muncă îi oferă un program flexibil și nu mai este țintuit în fața unui laptop. Bărbatul a declarat că a slăbit 20 de kilograme de când și-a schimbat profesia și că se simte cu zece ani mai tânăr. În plus, venitul său a crescut considerabil.

„Oricât pare de aberant, de la 9.500 de lei pe contract individual de muncă, am ajuns la peste 15.000 de lei, având încă doi băieți nepalezi care mă ajută. Interesant este că am cunoscut foarte mulți oameni care lucrau în IT și acum fac livrări, ori Uber și Bolt.

Un livrator asiatic, cu zece ore pe zi lucrate, ajunge la 8.000 de lei cu tot cu ciubuc. Lucrează patru zile pe săptămână pentru acești bani”, spune el.

Citește și: Câți bani ajunge să câștige un livrator de mâncare în România, în 2024: „Dacă lucrezi 10 ore pe zi, poți face 30 de livrări”

Acesta nu este singurul care a decis să facă o schimbare radicală în carieră. Un alt bărbat din Brașov a trăit aceeași experiență, ajungând să câștige 6.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că lucrează part-time.

„Câştig aproximativ 6.000 de lei pe lună. Din bacșișuri fac în medie între 300 şi 500 de lei pe săptămână. Lucrez undeva la cinci ore pe zi. Ce fac eu pentru bacșișuri, de exemplu: iau bomboane şi de fiecare dată când dau comanda, bat pumnul cu clientul şi după aceea îi întind o bomboană.

La Glovo dai comision la flotă 10%. Sunt mulţi cu bicicleta care fac mai mulţi bani decât cei cu maşina”, declară acesta.

Bineînțeles, sunt avantaje și dezavantaje. Precum cel menționat mai sus, dar și cei care folosesc bicicleta pentru livrări, deoarece sunt nevoiți să meargă kilometri întregi cu genți grele în spate și poate fi epuizant.

O metodă avantajoasă este folosirea scuterelor electrice sau trotinetelor. Conform sursei menționate anterior, un livrator care utilizează un astfel de mijloc de transport poate câștiga și 3.000 de lei în București.

Citește și: Cât câștigă angajații asiatici care îți livrează mâncarea la ușă. Banii nu sunt deloc mulți față de condițiile în care lucrează

Poate părea ireal, însă anunțurile de angajare ale companiilor din domeniul livrărilor promit câștiguri de până la 14.000 de lei lunar, incluzând bacșișurile. Asta înseamnă până la 2.000 de lei pe săptămână, dacă nu mai mult.

„Ai mașină, bicicletă sau scuter? Perfect! Poți livra și câștiga bani. Fără șefi, fără stres – alegi singur când și cât vrei să lucrezi! Orice vârstă este binevenită – nu contează experiența, te ajutăm noi!

Plata săptămânală (în fiecare luni) – banii ajung repede la tine! Bonusuri atractive – câștiguri extra pentru livrări eficiente! Angajare flexibilă – se poate cu PFA, II, SRL sau contract normal! În orașele București, Timișoara, Cluj-Napoca, Suceava, Brașov, Sibiu”, este unul dintre anunțuri.

Citește și: Un livrator și-a insultat clienta, după ce i-a adus comanda și a primit un bacșiș mic. Ce a făcut femeia când l-a auzit

Ce părere au specialiștii în carieră despre acest sector

Gabriel Chicioreanu este specialist în carieră. Acesta pune veniturile obținute de livratori pe seama statutului în câmpul muncii: fie de angajați pe cont propriu (freelancer), fie de angajați ai firmelor care au parteneriate cu platformele mari care gestionează livrările.

„Cei care sunt pe cont propriu și colaborează direct cu platformele de vânzări on-line, fie pentru că și-au făcut un un SRL sau un PFA ori s-au înregistrat direct pe aceste platforme, ca Glovo și Tazz și care mai sunt au șanse să obțină câștiguri mari, de 10.000 - 12.000 de lei pe lună, câștigând în funcție de cât muncești.

Iar fiind frelanceri sunt interesați de a câștiga mai mult”, declară specialistul în resurse umane, confrom sursi menționate anterior.

Citește și: Tzancă Uraganu, în costum de livrator, bate la ușile oamenilor! Imaginile care au uimit pe toată lumea. Ce făcea manelistul

Însă orele de muncă pe zi cresc considerabil în această situație. Astfel, pentru 3.000 de lei pe săptămână ar fi nevoie de 65 de ore de muncă.

„Mai corect ar fi sa zic că fac 550 - 600 de lei la 12 ore sau aproximativ 50 lei la ora muncită. Din păcate mi s-a dovedit în repetate rânduri în ultima vreme că meseria aceasta este privită ca și când ești pleava societății.

Și am înțeles și de ce: unii sunt neîngrijți, umblă cu gențile alea murdare, poate părea că este un job pentru oameni fără meserie. Dar se câștigă, chiar dacă nu toți curierii fac atâția bani”, este de părere un angajat în livrări la domiciliu.

Citește și: Un tânăr și-a comandat o porție de mâncare, dar când a deschis cutia nu i-a venit să creadă. Peste ce a putut să dea

Cei care au contract cu o firmă sau parteneriate cu platforme de livrare se încadreză într-o altă categorie. Aici, chiar dacă veniturile pe lună nu ating 10.000 de lei, ele se încadrează undeva între 3.000 de lei și 6.000 de lei pe lună. În această categorie intră majoritatea străinilor care provin din sud-estul Asiei.

„Ei câștigă mai bine aici, inclusiv dintr-o astfel de activitate, decât în țările lor de origine, dar condițiile lor de muncă nu sunt printre cele mai bune și aș putea spune că beneficiile lor sunt mult prea mici pentru efortul pe care îl fac, unii spunând că muncesc de dimineața devreme până seara târziu.

Ei nu mai au viață socială, iar, de regulă, ceea ce câștigă trimit în țările din care provin. Cheltuie puțin pentru că prin contractele prin care sunt aduși aici angajatorii fiind obligați să le asigure cazare, iar cu mâncarea se mai descurcă”, este de părere Gabriel Chicioreanu.

Citește și: Un bărbat și-a comandat mâncare și a descoperit în punga adusă de livrator un bilet cu un mesaj neașteptat. Ce scria pe el

De asemenea, livratorii străini sunt priviți cu scepticism de către români atât de clienți, cât și de angajatori, care le pun la dispoziție mijloace de transport în stare nu tocmai bună. Totodată, aceștia îngreunează traficul și pun în pericol buna desfășurare a traficului, de multe ori nerespectând regulile de circulație, conducând iresponsabil, făcând manevre fără să se asigure.

„Pentru că ei vin și dintr-o altă cultură, unii români au impresia că ei sunt pe post de servitori, unii crezând că nu fac mare lucru, ceea ce nu este în regulă. Dar să nu uităm că fără acești oameni, tot ce am comandat noi, persoane fizice sau companii, produsele și bunurile respective nu ar ajunge cu bine și în timp util la destinație.

Citește și: O tânără și-a comandat mâncare și un sos de usturoi, dar când a deschis punga a rămas uluită. Peste ce a putut să dea

Pe de altă parte, este important să nu uităm că și ei au nevoi, și ei au familii de întreținut și să îi privim și să îi tratăm ca atare, cu omenie”, susține specialistul în resurse umane.

Acesta mai precizeză că angajările în livrări sunt oportunități de sporire a veniturilor pentru studenți și persoane în vârstă. Implicarea și timpul alocat pentru efectuarea livrărilor sunt importante însă la final de lună pentru a face diferența la câștiguri.