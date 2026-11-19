Prețurile au crescut considerabil în ultimii 17 ani. Pe un bon fiscal eliberat de un supermarket cunoscut în România, în anul 2009, au apărut zece produse pentru suma de puțin peste 30 de lei.

Situația economică a României a trecut prin multe schimbări în ultimele decenii, iar salariile și prețurile au crescut. Dacă astăzi cu suma de 30 de lei nu poți să cumperi multe lucruri, în anul 2009 puteai să achiziționezi aproape toate alimentele de bază.

Cum arată un bon fiscal din anul 2009, în România

Un român a făcut public un bon fiscal de la supermarket cunoscut, iar oamenii au fost surprinși de cât de multe alimente puteau fi achiziționate atunci cu suma de 30 lei. Cumpărăturile au fost făcute la data de 27 mai 2009, iar pe bon apar zece produse, majoritatea alimente de bază.

În anul 2009, o făină costa 1,89 lei, un kilogram de zahăr - 2,39 lei, un ulei de floarea soarelui - 4,29 lei, un litru de lapte - 2,15 lei, un kilogram de orez - 3,49 lei, o pâine 1,59 lei și 100 de grame de cafea - 3,99 lei.

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De asemenea, un kilogram de sare putea fi cumpărat cu 0,99 lei, o ciocolată cu rom - 2,59 și un cofraj de 10 ouă mărimea M costa 4,19 lei. Totalul pentru cele zece produse a fost de 30,30 lei. În anul 2009, TVA era în valoare de 19%.

Cât costă aceleași produse în 2026

Prețurile au crescut semnificativ în ultimii ani, astfel că, astăzi, aceleași produse valorează peste 100 de lei. Un litru de ulei costă aproximativ 8 lei, un cofraj de ouă mărimea M valorează aproximativ 12 lei, în timp ce 100 de grame de cafea costă aproximativ 10 lei.

Prețul a rămas neschimbat pentru ciocolata cu rom, care încă se găsește în magazine la suma de 2,59 lei. De asemenea, și nici prețul zahărului nu a suferit schimbări mari, având în vedere că o pungă la 1 kilogram costă aproximativ 3 lei.

Cât era salariul minim pe economie în luna mai 2009, în România

Odată cu prețurile au crescut și salariile în România. Așadar, dacă în luna noiembrie 2026 salariul minim pe economie este de 2.699 lei, în 2009 românii cu venituri minime încasau 461 lei net și 600 lei brut.

Cu toate că astăzi suma de 30 de lei pentru un bon fiscal cu zece produse pare mică, raportat la veniturile din anul 2009, suma putea fi considerabilă.