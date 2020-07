Cum poate fi oprită explozia numărului de infectări? Alexandru Rafila, propuneri tranșante: „Putem să ne revenim, nu e niciun fel de problemă”

De la 120 – 130 de cazuri zilnice, s-a ajuns la 1.300, şi de la 1,5% cazuri pozitive din cele testate s-a ajuns la 14%. Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a subliniat că opt săptămâni de creştere constantă a numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus nu sunt puţine.

Alexandru Rafila afirmă, însă, că, dacă nu se schimbă esenţial unele lucruri, nu ne putem aştepta la oprirea trendului crescător, făcând referire inclusiv la modificarea mesajelor transmise populaţiei.

„Noi nu am avut de ce să ne speriem, pentru că lucrurile au fost ţinute sub control şi am crezut că în momentul în care s-a ridicat starea de urgenţă nu mai trebuie să facem altceva, decât să revenim la o activitate sau la o viaţă normală.

Noi putem să revenim, nu e niciun fel de problemă, cu un foarte mic efort şi cu un foarte mic efort de înţelegere a motivului pentru care respectăm aceste măsuri care nu sunt doar legate de protecţia individului, sunt legate de protecţia comunităţii, sunt legate de funcţionarea economiei pentru că toate astea sunt legate între ele, nu sunt lucruri separate.