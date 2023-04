Cum poți scăpa rapid de murdăria de pe tava din cuptor. Trucul neștiut care te va ajuta garantat

Cel mai greu lucru în procesul de gatire pentru unii dintre oameni, nu este procesul de gătire, în sine, ce ceea ce se întâmplă după ce am gătit și am servit masa: spălatul vaselor. Și dacă am gătit ceva la cuptor cu multă grăsime, devine o treabă și mai greu de făcut pentru unii. Însă, există tot felul de trucuri pentru a scăpa de grăsimea de pe tăvile de cuptor chiar și după ce am lăsat tava peste noapte fără să o punem la înmuiat în chiuvetă imediat după ce am servit masa.

Elementul neștiut care te ajută să scapi de grăsimea întărită de pe tăvile de cuptor

Chiar și dacă ai lăsat tava în cuptor mai multe zile și ai găsit-o atunci când te-ai apucat de curățenia săptămânală, nu trebuie să-ți faci griji, pentru că se poate curăța rapid cu acest truc chiar și după mai multe zile.

Pentru că mulți detergenți nu fac față murdăriei, iar buretele de sârmă poate zgâria tava, trebuie să știi că sunt soluții salvatoare pentru a scăpa de grăsime fără să depui mult efort.

O femeie a împărtășit în mediul online un truc despre cum s-ar pute spăla tăvile de cuptor fără a depune foarte mult efort. Ea a spus că folosește pastile pentru mașina de spălat vase pe care le pune în tava cu apă clocotită, la înmuiat. Femeia a scris într-o postare pe un grup de facebook, că aceste tablete pentru mașina de spălat vase pot face diferența, chiar dacă sunt folosite pentru spălarea manuală a vaselor.

„Doar un sfat. Înmuiați tăvile cuptorului cu câteva tablete ieftine pentru mașina de spălat vase. Timp de aproximativ 20 minute. Turnați apă clocotită până când tava este plină și frecați ușor", a scris ea în postarea de Facebook. În comentarii, internauții au spus că au încercat acest truc și într-adevăr face minuni, potrivit Mirror.

Alte trucuri pentru curățarea murdăriei de pe tăvi cu elemente simple pe care orice gospodină le are în casă

Un alt truc pe care l-ai putea folosi este cu ajutorul unor șervețele de transfer de culoare. Iei câteva șervețele care se pun în masina de spălat atunci când speli hainele colorate, le pui în tavă, după care pui apă fierbinte. Lași totul la înmuiat o oră, iar șervețelul va absorbi toată murdăria, fiind nevoie doar de clătire.

De asemenea, mâncarea arsă de pe tăvile de cuptor se mai poate lua cu folie de aluminiu. Asigură-te că folosești mănuși de protecție, apoi ia folie de aluminiu și formează o bilă. După ce ai pus apă fierbinte în tavă și deergent de vase, apoi ai lăsat-o 30 de minute să stea, pur și simplu freacă tava cu această bilă din aluminiu.

Oțetul și bicarbonatul de sodiu sunt combinația perfectă atunci când vine vorba de un remediu împotriva grăsimii arse. Presară suprafața tăvii murdare cu bicarbonat de sodiu, apoi toarnă o cană de apă fierbinte și un sfert de cană de oțet. Lasă amestecul să își facă efectul și să ridice particulele de alimente arse, ușurându-ți munca.

Cu toate că sunt multe trucuri pentru curățarea grăsimii arse și întărite, pentru a evita acest moment, cel mai bine ar fi să se respecte o serie de pași:

curăță tava imediat după ce ai folosit-o

evită să folosești burete de sârmă

nu o spăla la mașina de spălat vase - cu toate că pare o metodă mai simplă, cei mai mulți producători de tăvi de copt recomandă ca acestea să se spele doar la chiuvetă. Introducerea lor în mașina de spălat poate provoca daune costisitoare

pune ulei în tavă când o folosești - chiar dacă este antiaderentă, folosirea uleiului poate prelungi durata de viață a tăvilor

