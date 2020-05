De la 1 iunie se deschid terasele și cafenelele! Care vor fi prețurile pentru clienți

Care vor fi prețurile din restaurante și cafenele în România

"Considerăm că următorul an nu va fi un an de profit sau de recuperat pierderi, e un an de sacrificiu care să pregătească un an mai bun.

Din semestrul 3 sperăm ca lucrurile să își revină.

Clienții vor fi pe buget limitat și se vor uita la fiecare cost, ne așteptăm ca prețurile în industrie să nu crească sau chiar să scadă, deși costurile operatorilor ar putea crește din cauza investițiilor care trebuie făcute", a spus Petrescu pentru Digi24.