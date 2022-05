Declarația scandaloasă a lui Cristian Popescu Piedone după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Ce le-a zis jurnaliștilor

Printre cei condamnați se află și edilul Cristian Popescu Piedone, care s-a predat la o secţie de Poliţie din Bragadiru, de unde a fost transportat la Penitenciarul Rahova. El urmează să fie încarcerat.

Înainte de acest moment, a stat de vorbă cu jurnaliștii despre condamnarea primită în dosarul Colectiv.

Cristian Popescu Piedone, reacție scandaloasă după condamnarea la 4 ani cu executare

Cristian Popescu Piedone a fost așteptat de jurnaliști în fața locuinței sale. Evident afectat de decizia definitivă a magistraților, primarul Sectorului 5 a susținut că este nevinovat și a făcut o declarație revoltătoare.

"Dacă acei părinți cred că eu le-am omorât copiii, așa să le ajute Dumnezeu. Așa să-i ajute Dumnezeu. Nu se face plata pe pământ, se face acolo în ceruri.", le-a spus Cristian Popescu Piedone jurnaliștilor aflați la locuința sa, conform Hotnews.ro.

Acesta a susținut în continuare că este nevinovat și a precizat că va merge la Penitenciarul Rahova "cu demnitate, onoare și respect".

Ce a scris Cristian Popescu Piedone după ce a fost condamnat la închisoare cu executare

Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Bucureşti, la patru ani de închisoare în dosarul Colectiv, în condiţiile în care condamnarea în primă instanţă a fost de 8 ani şi 6 luni de închisoare. Decizia este definitivă.

Patronii clubului, Alin Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, au primit pedepse între şase ani şi 4 luni şi 11 ani şi 8 luni de închisoare, aceasta fiind de altfel şi cea mai grea pedeapsă. De asemenea, instanţa a stabilit despăgubiri de milioane de euro care trebuie achitate.

”M-au luat... NEVINOVAT. Ca pe un câine m-au chinuit şi m-au tăvălit şase ani şi jumătate! Zilnic mi-au picurat amar şi boală în trup şi în familie! M-au vânat pe unde m-au prins. Că i-am deranjat, că le-am stricat puşculiţele.. Rămâneţi cu bine, oameni buni! Vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi rămas alături în toţi anii aceştia grei! Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc!”, scrie Piedone în postarea de pe Facebook.

El se adresează şi cetăţenilor din Sectorul 5: ”Dumneavoastră, cetăţenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate şi fericire! Povestea noastră se opreşte aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat... ! Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate! Am crezut în visuri, am împlinit visuri! Am dovedit că putem face imposibilul... posibil! Va iubesc! Să ieşiţi la vot când vor fi alegeri! Să vă alegeţi un primar drept, care să vă respecte! Un primar demn şi muncitor, care să vă merite! Cu multă dragoste, Piedone”.

Primarul scrie că are un mesaj pentru familiile tinerilor decedaţi în clubul Colectiv şi pentru cei răniţi în acea fatidică noapte: ”Piedone merge la puşcărie NEVINOVAT! Adevăraţii vinovaţi pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!! Vă veţi convinge!”

64 morți în tragedia de la Colectiv

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde.

În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale. Bilanţul - 64 de morţi.

