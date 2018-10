Definitivat 2019. Înscriere, calendarul examenelor și subiecte. Tot ce trebuie să știi

Definitivat 2019. Ministerul Educației Naționale (Edu.ro) a aprobat calendarul examenului de definitivare pentru anul școlar 2018-2019, publicat și în Monitorul Oficial. Candidații se pot înscrie până în data de 19 octombrie 2018. Iată tot ce trebuie să știți despre examenul de Definitivat 2019, modele de subiecte, calendarul problelor, acte necesare pentru înscriere.

Definitivat 2019. Candidații se mai pot înscrie până vineri, 19 octombrie 2018, pentru a susține examenul de Definitivat 2019. În perioadă 19-31 octombrie 2018 , dosarele de înscriere se transmit inspectoratului școlar unde se verifică și se avizează. Candidatul e anunțat dacă dosarul de înscriere e admis sau respins.

Calendar Definitivat 2019

Conform calendarului, până la 31 mai 2019, se vor organiza inspecțiile la clasă. În data de 24 iulie 2019 va avea loc probă scrisă. Pe 31 iulie 2019 se vor afișa rezultatele inițiale.

Între 31 iulie și 1 august 2019 se vor depune contestațiile, iar în data de 5 august 2019 se vor afișa rezultatele finale.

Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică trebuie să știe că se pot înscrie la examen doar dacă în anul de stagiu desfăşoară activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat, şi pot susţine proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă, scrie agerpres.ro.

Definitivat 2019. Acte necesare pentru înscriere

1) fișa de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ- prevăzută în anexa nr. 1, completată și confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată de către candidat;



2) copii ale actelor de studii în bază cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ;



3) document certificat "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogica și metodică;



4) copii ale următoarelor documente , certificate "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atesta schimbarea numelui (dacă este cazul);



5) adeverință privind calificativul "Bine" sau "Foarte bine" acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;



6) adeverință privind achitarea taxei de înscriere la examen , pentru candidații care au participat la 3 sesiuni anterioare și nu au promovat examenul;



7) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedra a candidatului, că personal didactic calificat, la data înscrierii.

8) dovadă autorizării/acreditării unității de învățământ private

Definitivat 2019. Structura examenului de Definitivat

Structură examenului este următoarea:



1. etapă I – eliminatorie:



a) susținerea a două inspecții de specialitate;

b) evaluarea portofoliului profesional;



2. etapă a II-a – finală: probă scrisă

Proba scrisă începe de la oră 10:00, iar durata examenului scris este de patru ore. Reamintim că înainte de a susține probă scrisă, candidatul trebuie să treacă de inspecțiile de specialitate la clasă și de evaluarea portofoliului profesional.

