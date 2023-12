Descoperirea făcută chiar imediat după incendiul izbucnit la restaurantul din Snagov al lui Pescobar. Ce au găsit pompierii

În noaptea dintre vineri spre sâmbătă, 16 decembrie 2023, un incendiu puternic a izbucnit la celebrul restaurant din Snagov al lui Pescobar. Au ieșit la iveală detalii uluitoare, descoperite chiar de către pompieri.

În noaptea de vineri spre sâmbătă dimineața, pe 16 decembrie 2023, localul din Snagov al lui Pescobar a fost cuprins de un incendiu puternic și restaurantul a fost mistuit de flăcări.

La scurt timp după incident, Pescobar (pe numele său real, Paul Nicolau) a transmis un mesaj prin intermediul contului său de TikTok. De asemenea, în presă au apărut informații despre descoperirea făcută de pompieri în cazul respectivului local care a ars.

Descoperirea făcută chiar imediat după incendiul izbucnit la restaurantul din Snagov al lui Pescobar

Intervenția pentru stingerea incendiului a fost făcută cu ajutorul a 9 autospeciale de stingere, SMURD și descarcerare. Flăcările s-au văzut din depărtare și unii martori au reușit să filmeze de la distanță.

La scurt timp după izbucnirea incendiului, Paul Nicolau, știut de numeroși români drept Pescobar, a transmis următorul mesaj pe contul său de TikTok:

„Vești nu prea bune! A luat foc toată locaţia din Snagov, nu este niciun fel de victimă, nici nu avea de unde să fie, pentru că a luat foc noaptea. Sunt doar pagube de ordin material. Într-adevăr, a luat foc din temelii. Asta este, a luat foc, se face la loc. Viaţa merge înainte. Acum mă duc spre Constanța, aveam întâlnire cu arhitecții. O refacem și pe asta, e doar un hop să ne întărească Dumnezeu.

A luat foc locatia din Snagov, sunt doar pagube materiale in rest totul ok! Se va reconstrui de la zero in cateva luni si vom continua frumoasa poveste inceputa pe malul lacului Snagov ! Dumnezeu ne intareste prin astfel de momente ❤️🙏! Doamne Ajuta la toată lumea si multumim pentru toată sustinerea! #pescobar #snagov”, a transmis acesta.

Potrivit informațiilor prezentate de cei de la news.ro, pompierii din Ilfov constataseră deficienţe în ceea ce priveşte securitatea la incendiu în cazul restaurantului cuprins de flăcări. Conform ISU Bucureşti-Ilfov, localul a fost verificat în luna mai a acestui an, ocazie cu care inspectorii de prevenire au aplicat o amendă în valoare de 50.000 de lei pentru lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu, la aceasta adăugându-se o altă amendă, în cuantum de 10.000 de lei.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe Pescobar să continue activitate și,.