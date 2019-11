Dezastru la recalcularea pensiilor. Banii în plus nu vor ajunge la pensionari mai devreme. Ministrul Muncii, anunț de ultim moment

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a făcut public numărul de telefon al președintelui Casei Naționale de Pensii, pentru ca pensionarii să-și poată spune nemulțumirile.

„Chiar de la începutul mandatului, în 2 săptămâni de la primele semnale privind întârzierile în recalcularea pensiilor, am reușit reducerea numărului de dosare de la 14.452 la 8.767. Nu mă opresc aici, obiectivul meu este să reducem numărul în continuare și să rămână de clarificat doar situațiile excepționale. Numărul de 45 de zile prevăzut de lege trebuie respectat. Pentru că nu e vorba să respectăm zile, ci să respectăm pensionarii. (...)

Mă întreb dacă guvernarea PSD nu a avut, de fapt, un interes să întârzie recalcularea pensiilor pentru că acest lucru necesita plăți suplimentare. Sau nu i-a păsat! Mie îmi pasă! Toți pensionarii care beneficiază de Decizii de recalculare vor primi bani meritați.

De când am ajuns Ministru, primesc sute de telefoane și mesaje pe retelele de socializare. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care îmi trimit mesaje. Reamintesc că Ministrul nu poate soluționa dosare punctuale, ar fi un abuz din partea mea. Dar oamenii trebuie să știe de la mine următoarele: V-am auzit! Am ținut cont de toate semnalele dvs. privind disfuncționalitățile din sistem și am luat măsuri.

Pe lângă întârzieri, mulți oameni îmi semnalează dialoguri revoltătoare, atitudini arogante din partea reprezentanților Caselor de Pensii. Faptul că toți acești pensionari ajung la mine, nu găsesc înțelegere până la dialogul cu mine, nu se pot lămuri asupra situației dosarului lor de pensie, se va schima radical în perioada următoare.