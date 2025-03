În ediția Mireasa, Capriciile Iubirii din 26 martie 2025, Cristian s-a arătat foarte deranjat de discuția pe care Mihaela și Liliana au avut-o despre el și Maria.

Băiatul le-a numit ”țațe bârfitoare” după ce fetele l-au ironizat în discuția din bucătărie.

Mireasa sezonul 11. Maria și Cristian, discutați de Mihaela și Liliana. Băiatul s-a enervat: ”Țațe bârfitoare. Hiene”

Mihaela, Liliana și doamna Mariana se aflau în bucătărie. Vorbeau despre eliminări, iar Mihaela și-a reamintit de votul lui Cristian.

”Mai vine o votare, mă votează Cristian și toți susținătorii lui. Am plecat știi cum? Cu încălțămintea în spate. Yuhuu”, a zis Mihaela.

Liliana a sfătuit-o să vorbească mai încet că ”se aude sus”. ”Auzi, dar cum sună asta ”îmi pare rău de Ștefan”. Ce mă?”, a continuat imediat iubita lui Robert.

”Am râs nu mai puteam vineri.”, a continuat ea după ce au comentat replica lui Cristian. Apoi, Liliana a început să îl imite: ”Da, păi practic. Așa am zis, deci dacă. Adică nu, dar... păi da, păi nu. Nu am înțeles nimic. Nu am înțeles nimic cu adică, practic, da, așa e. Și eu mă bâlbâi, dar măcar se înțelege ceva”.

În continuare, Mihaela și Liliana au adus-o în discuție pe Maria, dar și pe Elena, care le-au numit când au fost rugate să spună cine sunt cei mai mincinoși concurenți din sezonul 11.

S-au amuzat și de declarația Eleonorei, conform căreia Regele și Regina din casa Mireasa sunt Cristian și Maria pentru că fata e ”periculoasă”.

După ce au urmărit materialul, Cristian și Maria s-au arătat surprinși neplăcut. Nervos, el le-a numit pe fete ”hiene” și ”țațe bârfitoare”.

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai sus.

