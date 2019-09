Dezvăluire șoc! Ce avere are Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu

Recent a apărut în mediul online un document prin care este dezvăluită averea pe care o are Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, tânăra despre care se crede că a fost omorâtă de către Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal.

Astfel, conform informațiilor apărute în presă, Alexandru Cumpănașu deține trei terenuri și numeroase imobile. Acesta are patru apartamente cumpărate în perioada 2013-2017 și trei case achiziționate între 2014-2017.

În plus, Alexandru Cumpănașu are în conturi 260.000 de lei și 17.000 de euro și nici la capitolul mașini nu stă rău. Acesta deține un Subaru din 2008 și un Mercedes achiziționat în 2018.

Documentul mai arată că Alexandru Cumpănașu a oferit un împrumut de peste 30.000 de euro Asociației pentru Implementarea Democrației.

CV-ul lui Alexandru Cumpănașu arată faptul că are patru locuri de muncă și venituri de 212.000 de lei pe an. Soția acestuia are cinci locuri de muncă și un venit de 260.000 de lei pe an.

Numai că veniturile familiei Cumpănașu nu se opresc aici. Asociația pentru Implementarea Democrației - adică ong-ul condus de prezidențiabilul independent - se dovește a fi o adevărată mină de aur pentru familie: 580.000 de lei - drepturi de autor pentru Alexandru Cumpănașu, 310.000 de lei pentru Simona Gabriela Cumpănașu. Împreună: aproape 900.000 de lei, deci vreo 200.000 de euro pe an.

Și lista continuă: alte 47.000 de lei - drepturi de autor, 187.000 de lei - prestări servicii, în dreptul lui Alexandru Cumpănașu, 24.000 de lei - prestări servicii, soția.

Doamna Cumpănașu mai aduce acasă o altă sută de mii de lei din două contracte de închiriere, informează cei de la Antena 3.