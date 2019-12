Dincă şi complicele, Ștefan Risipițeanu, confruntare faţă în faţă! Vor ieși la suprafață detalii șocante

În interiorul meu s-a declanșat o poftă nebună să fac sex și imediat am oprit pe partea dreaptă, în afara părții carosabile, mașina. Am coborât de la volan și am urcat lângă ea, în spate, dar ea striga și mai tare că nu face sex și după ajutor și că este virgină.

Nu mai aveam control, nu mai judecam, în acele momente doream să fac sex. I-am dat o palmă peste față și am luat-o de păr. În acel moment i-a căzut telefonul ei, pe care îl ținea în mână.

Am legat-o întinsă pe canapea de centura de la mijlocul banchetei. Am luat telefonul ei de la picioarele mele, am coborât din mașină și am urcat la volanul mașinii pentru a o duce la mine acasă ca să pot face sex cu ea. Luiza plângea mereu.

I-am zis să tacă, dar nu s-a oprit din plâns, zicându-i că, dacă nu tace, o bat și chiar i-am dat o palmă peste față, tăcând. I-am mai zis să nu salte capul de pe banchetă, doar când îi zic eu, că o încurcă rău dacă nu mă ascultă.

Voiam să plece (n.r. Ștefan Risipițeanu), să nu o vadă pe Luiza în mașină, dar el tot insista. Nu am vrut să-i dau vreo palmă, să strig cu voce tare la el deoarece nu erau porțile închise. Voiam să închid porțile să nu mai apară și alte persoane ca Fănică la poarta mea și atunci i-am zis că să stea pe loc că după ce închid eu porțile, îi aduc tutun.