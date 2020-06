Doi pensionari, soț și soție, vor cu disperare să muncească! „Numai împreună, pentru că suntem o echipă! Avem 700 de lei pensie”

Cei doi pensionari au făcut apelul către Silviu Iliuță, care a publicat întregul mesaj pe platforma de socializare Facebook.

Pensionarii au precizat că nu vor să audă de pomană, ci vor să muncească. Nu oricum, ci împreună! Și nu pentru că, toată viața, n-ar fi muncit.

„Suntem doi pensionari soț și soție cu pensii mici, adică 704 și 780 lei, însă nu pentru că nu am fi muncit, ci pentru că așa s-a considerat să fim plătiți. Acum trei ani am pățit un necaz cu un cancer. L am rezolvat prin extirpare. De a atunci mă simț bine. Însă aici e o problemă: nu ne ajungem cu nici un chip cu banii.

Trebuie să muncim undeva. Vă precizez că nu vrem pomană! Exclus acest lucru. Dorim să muncim numai împreuna, pentru că suntem o echipă. Poate are cineva nevoie de grădinărit, de curățenie, de întreținerea unei case, doamne, muncim corect numai să găsim ceva. Vine iarna, trebuie lemne”, au scris pensionarii.