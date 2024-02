Două doodle-uri marchează ziua de marți, 27 februarie 2024. Unde sunt vizibile și despre ce evenimente amintesc

Google marchează astăzi alegerile municipale din Israel 2024 cu un doodle ce are în mijloc o urnă de vot. Nu este singura ilustrație lansată de motor de căutare pe 27 februarie 2024. Un alt doodle amintește de un eveniment important în Republica Dominicană.

Google marchează astăzi alegerile municipale din Israel 2024 cu un doodle ce are în mijloc o urnă de vot. Nu este singura ilustrație lansată de motor de căutare pe 27 februarie 2024. Un alt doodle amintește de un eveniment important în Republica Dominicană.

Google marchează astăzi alegerile municipale din Israel 2024 cu un doodle cu urna de vot. Nu este singura ilustrație lansată de motor de căutare pe 27 februarie 2024.

Citește și: Un doodle special de la Google marchează ziua de 15 ianuarie 2024. Ce semnificație are și unde apare

Două doodle-uri marchează ziua de azi, 27 februarie 2024. Unde sunt vizibile și despre ce evenimente amintesc

Google Doodle a publicat marți, 27 februarie, un doodle care înfățișează o urnă de vot cu steagul Israelului pe ea, pentru a marca ziua alegerilor municipale din această țara, care are loc astăzi. Numele "Google" este umbrit de urna de vot din prim-plan.

Șapte milioane de cetățeni israelieni sunt chemați să aleagă primarii și consilierii locali în 75 de orașe din Israel. Ilustrația Google este vizibilă doar în Israel.

Nu este singurul doodle lansat astăzi de către Google. Celălalt este vizibil doar în Republica Dominicană și marchează un eveniment foarte important.

Citește și: Un doodle special de la Google marchează 16 ianuarie 2024, Ziua Profesorului. Unde e vizibil

Al doilea doodle celebrează Ziua Independenței în Republica Dominicană. În 27 februarie 1844, Republica Dominicană și-a declarat independența față de Haiti.

Republica Dominicană ocupă cele două treimi estice ale insulei Hispaniola din Caraibe, iar restul teritoriului insulei aparține statului Haiti. Această împărțire datează din perioada colonială, când Hispaniola a fost împărțită între Spania și Franța. Până în 1795, cele două treimi estice ale insulei au fost o colonie spaniolă numită Santo Domingo, în timp ce partea vestică (Saint-Domingue) aparținea Franței. În Tratatul de la Basel din 1795, Spania a cedat partea sa din Hispaniola Franței.

În 1804, colonia franceză Saint-Domingue și-a proclamat independența sub numele de Republica Haiti. Santo Domingo a fost condusă de Franța până în 1808, când a revenit sub control spaniol cu ajutorul Regatului Unit. În 1821, și-a declarat independența sub numele de Republica spaniolă Haiti, dar numai două luni mai târziu, noul stat independent a fost ocupat de Haiti.

Ocupația haitiană a Santo Domingo a durat peste două decenii. Dominicani își amintesc de ea ca fiind o perioadă de regim militar brutal. Mulți proprietari de terenuri au fost deposedați de proprietățile lor și au fost nevoiți să emigreze în coloniile spaniole din Puerto Rico și Cuba sau în Gran Columbia, un stat independent care cuprindea o parte din sudul Americii Centrale și o mare parte din nordul Americii de Sud.

Citește și: Un doodle special de la Google marchează ziua de 29 ianuarie 2024. Îi este dedicat actriței Aminah Cendrakasih. Unde e vizibil

Lupta Republicii Dominicane pentru independența față de Haiti a început în 1838, când Juan Pablo Duarte a fondat La Trinitaria, o societate secretă care urmărea să pună capăt ocupației haitiene și să creeze un stat independent. În același timp, negustorul și politicianul Buenaventura Báez a început negocierile cu consulul francez pentru a stabili un protectorat francez în fosta colonie spaniolă Santo Domingo. Pentru a-l devansa pe Báez, La Trinitaria și-a declarat independența față de Haiti la 27 februarie 1844. Proclamarea a marcat începutul unei revolte care a dus la Războiul de Independență Dominicană.

Aniversarea proclamării independenței este sărbătorită ca zi de sărbătoare publică, Ziua Independenței Republicii Dominicane. Aceasta marchează punctul culminant al Carnavalului dominican, care durează o lună. Carnavalul caraibian este sărbătorit pe insula Hispaniola încă de la începutul secolului al XVI-lea, iar atunci când Republica Dominicană și-a câștigat independența, sărbătorile de carnaval preexistente au fuzionat cu cele de Ziua Independenței, ceea ce a dus la apariția actualului Carnaval dominican.

De Ziua Independenței, mii de oameni se adună în capitala țării, Santo Domingo, pentru parada de carnaval și petrecerea de stradă care durează o zi întreagă. O altă mare paradă are loc în La Vega. Cele mai multe orașe au costume și măști distincte, precum și personaje specifice care reprezintă fiecare oraș în parte.

Pe lângă evenimentele pe tema carnavalului, Ziua Independenței este marcată de discursul președintelui și de ceremoniile de comemorare a eroilor din războiul de independență, conform Anydayguide.