Sărbătoare mare, la două săptămâni după Paște! Tradiții și obiceiuri: Ce este bine să faci în Duminica Mironosiţelor

A doua duminică de după Paşti este Duminica Mironosițelor, zi în care, conform tradiţiei, trebuie să cinsteşti femeile din jurul tău.

Prin credinţă şi evlavie, prin hărnicie şi dărnicie se pot păstra şi cultiva armonia şi buna înţelegere în familie, se pot apăra şi promova valorile familiei creştine, precum şi educarea copiilor în iubire de Biserică şi de Neam, a transmis Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, într-un mesaj dedicat Duminicii Mironosiţelor.

"Duminica Mironosiţelor le cheamă pe toate femeile să devină 'uceniţele Domnului', prin căutarea şi aflarea lui Iisus Cel răstignit şi prin răspândirea marii bucurii a Învierii Sale. Femeile şi mai ales mamele creştine de astăzi trebuie să vadă în femeile mironosiţe adevărate modele care le inspiră să ducă o viaţă de sfinţenie şi dăruire de sine în cadrul Familiei, Bisericii şi Societăţii. Astfel, prin credinţă şi evlavie, prin hărnicie şi dărnicie, se pot păstra şi cultiva armonia şi buna înţelegere în familie, se pot apăra şi promova valorile familiei creştine, precum şi educarea copiilor în iubire de Biserică şi de Neam", a afirmat patriarhul.

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE DUMINICA MIRONOSIŢELOR:

Mironositele au dovedit credinţă, dragoste şi devotament, astfel încât creştinii ortodocşi şi cei greco catolici sărbătoresc, în fiecare an, DUMINICA MIRONOSIŢELOR. În credinţa ortodoxă, aceasta este ziua în care trebuie cinstite mamele, suroriile, soţiile şi toate femeile.

"Se cuvine sa le laudam pe cele care au grija de batrani, de bolnavi, de copiii orfani sau abandonati. Sunt vrednice de toata cinstea acele surori in Hristos care se preocupa de ingroparea si pomenirea in rugaciuni a celor saraci si uitati de familie, cu credinta ca si ei sunt "candidati la Inviere". Cu totul alese pentru bogatia lor sufleteasca sunt acelea care au primit de sus darul de a fi maici duhovnicesti, inchinandu-si viata lui Hristos. Sunt minunate prin darul lui Dumnezeu acelea care s-au impodobit cu frumusetea nasterii si cresterii de prunci, sfintind firea cu nadejdea mantuirii si urmand incredintarii Sfantului Apostol Pavel ca femeia maritata "se va mantui prin nastere de prunci, daca va starui, cu intelepciune, credinta, in iubire si in sfintenie" (I Timotei, 2,15).

Biserica Ortodoxă cinsteşte în Duminica a doua după praznicul Învierii Domnului pe Sfintele Femei Mironosiţe care, "în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele" (Marcu 16, 2), au venit la mormântul Mântuitorului Iisus Hristos cu miresme de mare preţ, primind de la îngeri, înaintea tuturor, vestea că Hristos a Înviat din morţi.