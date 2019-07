eJobs România, prima platformă care folosește inteligența artificială în recrutarea online, lansează Candidate Fitness, opțiunea care aduce candidații la angajatori, în funcție de relevanța lor pentru job

Dacă pentru candidați una dintre cele mai mari provocări este să găsească un job care să le ofere salariul dorit, oportunități de dezvoltare sau să aibă biroul cât mai aproape de casă, pentru angajatori, una dintre principalele probleme cu care se confruntă atunci când încep procesul de recrutare este legată de timpul îndelungat pe care îl petrec până găsesc candidații potriviți pentru joburile pe care le au deschise. În acest context, eJobs, ce mai mare platformă de recrutare online din România, lansează Candidate Fitness, funcționalitatea care, prin intermediul inteligenței artificiale, va sorta candidații care aplică pentru un anumit loc de muncă în funcție de relevanța și gradul lor de compatibilitate cu jobul respectiv.

”Echipa noastră de Machine Learning a lucrat intens în ultimul an la un algoritm complex de relevanță care compară anunțurile de angajare cu CV-urile aplicanților. Ce înseamnă asta pentru angajatori? Că vor vedea cei mai potriviți candidați în topul listei de aplicanți, reducând drastic timpul pe care îl petreceau scanând CV-urile. Cu alte cuvinte, primii candidați pe care îi vor vedea când postează un job de programator, de exemplu, vor fi persoane cu experiență sau pregătire în IT. Nu vor mai fi cazuri în care un șofer sau un agent de vânzări să apară printre primele sugestii pentru un job în IT, ca să continuăm exemplul – una dintre marile probleme cu care se confruntau recrutorii până acum”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Prin lansarea Candidate Fitness, căutarea clasică pe eJobs.ro a primit un upgrade inteligent care detectează instant dacă anunțul unei companii se potrivește căutării unui candidat, indiferent dacă jobul respectiv conține termenii căutați sau doar termeni din același câmp semantic. Practic, acum, joburile unui angajator apar ca recomandări în anunțuri similare, astfel încât să ajungă mai ușor la candidații potriviți. Atunci când este calculat gradul de similitudine dintre aplicanți și anunțul de angajare sunt urmărite experiențele anterioare ale candidaților, timpul petrecut lucrând la fiecare job, abilitățile acestora, limbile străine cunoscute, dar și alte informații relevante care sunt comparate cu cerințele anunțului.

”Munca unui recrutor este mai dificilă decât ne putem imagina. Poate primi și câteva mii de aplicări pentru un job. Cu cât primele recomandări de CV-uri sunt ale unor candidați compatibili cu jobul, cu atât recrutarea va fi mai eficientă și mult mai rapidă. Candidate Fitness este, cu alte cuvinte, un fel de al șaselea simț al recrutării online, redat cu ajutorul inteligenței artificiale”, explică Bogdan Badea.

Peste 4,5 milioane de aplicări au fost înregistrate în prima jumătate a anului pe eJobs.ro. Topul celor mai căutate domenii de către candidați a fost condus de comerț / retail, locul al doilea fiind ocupat de sectorul de prestări servicii. Următoarele cele mai căutate joburi sunt cele din banking și servicii financiare, într-o schimbare de poziții față de primul trimestru al acestui an, când bankingul ocupa a doua poziție în top. În creștere față de anul trecut se află și IT-ul, care a adunat, din în perioada ianuarie-iunie aproape 500.000 de aplicări.