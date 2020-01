El este tânărul care a lovit o femeie, la Constanța, în timpul ceremoniei de Bobotează. Primele declarații: ”Eu am pus primul mâna, dar n-am avut puterea s-o ridic!”

În fața jandarmilor, Ionuț Drăgoi, tânărul surprins când lovește o tânără și îi smulge crucea din mână, în timpul ceremoniei de Bobotează, a explicat ce s-a întâmplat.

”Am pus mâna pe cruce, dar fiind foarte rece n-am avut puterea s-o ridic. A venit în spatele meu (Antoanela Manac - n.red.) a luat crucea susţinând că este a ei. Eu am fost primul la cruce”, spune Ionuţ Drăgoi, care pe o pagină de Facebook se descrie drept „sportiv”.

De cealaltă parte, înotătoarea, care este sportivă de performanță, a susținut că ea a pus mâna pe cruce, iar tânărul i-a smuls-o: ”Eu am ajuns la cruce, am pus mâna pe ea, el a venit, mi-a luat-o din mână. Cei care erau cu ÎPS în barcă au văzut foarte clar că eu am luat crucea. Am ridicat-o, iar el a venit şi mi-a smuls crucea. I-am spus să mi-o dea înapoi şi a început să mă lovească cu pumnii şi picioarele, apoi a plecat de lângă mine”.