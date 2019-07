Elena Udrea, primele declarații după ce s-a întors în țară: ”Am renunțat de bunăvoie la statutul de refugiat din Costa Rica”

Este oficial! Elena Udrea se află în România, întrucât fostul ministru a renunțat la statutul de refugiat din Costa Rica, după cum a mărturisit chiar ea, în cadrul unui mesaj făcut public pe contul personal de socializare.

”Da, m-am întors în România.

Am renunțat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și, închiderea procedurii de extrădare.

Am ales să cer protecție în Costă Rica în condițiile în care tocmai aflasem că sunt însărcinată iar evoluția în dosarul Gala Bute demonstra că este vorba de o execuție, nu de o judecată corectă, în baza legii. Am vrut astfel să îmi nasc copilul în siguranță, însă știți că am fost arestată când Eva avea 13 zile și, doar faptul că Dumnezeu a vrut să o nasc mai devreme a făcut că ea să vină pe lume în libertate.

Dar așa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în țara mea și am așteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce.

Vreau să îmi cresc copilul acasă, să o botez la biserica unde m-am rugat să devin mamă, cu familia mea și cei cu adevărat apropiați mie, alături de noi.

Referitor la procesele pe care încă le am în instanță, cred că mă voi apară mai bine de aici decât de departe, împotriva abuzurilor care s-au făcut și în cazul meu.

Am ales să postez acest mesaj din respect față de cei interesați și față de presă care încearcă să afle adevărul despre prezența mea Acasă. Știu că o face din bună credință și din dorința de a-și informa corect publicul.

Mulțumesc celor care îmi urează bun venit și vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere!

Doamne, ajută!

P.S. Am intrat în țară prin vama Giurgiu, la ora șase, în această dimineață. Am ales o variantă mai rapidă decât să aștept o cursa de azi, spre Otopeni. Nicio altă speculație nu își are rostul.”, este mesajul postat de Udrea, pe contul personal de Facebook.

De asemenea, avocatul Elenei Udrea a confirmat că aceasta se află în țară

”Pot să confirm că Elena Udrea e în țară. Nu am nicio informație cu privire la modul în care a ajuns în țară. Cred că a apelat la cea mai rapidă cale. Bănuiesc că dacă a ajuns o cursă mai rapidă de unde să poată vină mai rapid cu mașina, a luat-o, dar nu știu sigur. Nu cred că a dorit să rămână foarte mult în aeroport, având în vedere că era cu fetița.

Eu nu pot să dau detalii despre aceste aspecte, pentru că nu am discutat.

Din câte știu eu, nu există niciun alt dosar care să fie în faza de urmărire penală și există doar cele trei dosare cunoscute deja: unul la ÎCCJ suspendat, unul la Curtea de Apel în curtul judecății fondului și un altul care tocmai e în cameră preliminară la Curtea de Apel București”, a declarat exclusiv, pentru Antena 3, Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea.