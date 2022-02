Eurovision România 2022. Care sunt artiștii calificați în finala de pe 5 martie. Finaliştii Selecţiei Naţionale

La Eurovision 2022 România, 20 de artişti au concurat în seara de 12 februarie pe scena Selecţiei Naţionale Eurovision 2022: Alex Parker & Bastien - „All this love”, Andra Oproiu - „Younique”, Andrei Petruş - „Take me”, ARIS - „Do Svidaniya”, Cezar Ouatu - „For everyone”, Cream, Minodora, Diana - „România mea”, Dora Gaitanovici - „Ana”, E-an-na - „Malere”, Eliza G - „The other half of me”, Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers - „Doina”, Gabriel Basco - „One night”, Kyrie Mendél - „Hurricane”, Mălina - „Prisoner”, MOISE - „Guilty”, Oana Tăbultoc - „Utopia”, Petra - „Ireligios”, VANU - „Never give up”, Vizi Imre - „Sparrow”, WRS - „Llamame”.

Cine sunt Finaliştii Selecţiei Naţionale la Eurovision 2022

Aproape 50.000 de fani şi-au votat favoriţii, însă numai primele cinci piese au intrat în următorul act al competiţiei: E-an-na - „Malere”; Vizi - „Sparrow”; Oana Tăbultoc – „Utopia”; Mălina – „Prisoner”; Andra Oproiu – „Younique” (conform regulamentului Selecţiei Naţionale, în situaţia în care între piesele calificate prin votul publicului se află piese calificate în urma deciziei juriului de specialişti, clasamentul se modifică până când piesele muzicale nu coincid/suprapun), dar doar 10 piese au mers mai departe în concurs, potrivit news.ro.

Semifinala Selecţiei Naţionale s-a încheiat pe 12 februarie, cu un show transmis în direct la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00. Anca Mazilu şi Bogdan Stănescu au fost gazdele show-ului, iar Ilinca Băcilă, reprezentanta României la Eurovision 2017, a fost alături de concurenţi şi a transmis emoţiile din Camera Verde.

Eurovision România 2022. Care sunt Finaliştii Selecţiei Naţionale

Juriul a fost format din Ozana Barabancea, Alexandra Ungureanu, Randi, Cristi Faur şi Adrian Romcescu, care a ales 10 piese care s-au calificat mai departe în ultima etapă a competiţiei.

În finala din 5 martie, juriul şi telespectatorii vor desemna artistul care ne va reprezenta la etapa internaţională de la Torino, care se va desfăşura în luna mai.

Alex Parker & Bastien - All this love

Andrei Petruş - Take me

Cream, Minodora, Diana - România mea

Petra - Ireligios

Kyrie Mendél - Hurricane

MOISE - Guilty

Gabriel Basco - One night

VANU - Never give up

WRS - Llamame

Dora Gaitanovici - Ana

România va participa în cea de-a doua semifinală, programată pentru joi, 12 mai, alături de alte 17 ţări precum Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda.

Italia va găzdui cea de-a 66-a ediţie a concursului, după victoria de anul trecut a trupei italiene de rock Maneskin la Rotterdam.

