Eurovision 2022. Mika, Alessandro Cattelan şi Laura Pausini sunt prezentatorii Eurovision 2022 de la Torino

Vestea că Eurovision 2022 va avea trei prezentatori celebri a fost dată chiar de aceștia pe scena Festivalului cântecului italian Sanrem. Celebritățile au vorbit despre eveniment și despre onoara de a fi prezentatori în cadrul acestuia.

„Cred în uniunea popoarelor care fac ca zidurile care ne despart să cadă pentru a celebra ceea ce avem în comun dar şi diferenţele. O putem face datorită muzicii care este forma de exprimare universală”, a mărturisit Mika, care susține că urmăreşte Eurovision încă de când era foarte mic, conform news.ro.

„O dată pe an, mai mult de 40 de ţări trăiesc aceeaşi emoţie indiferent de istorie sau de situaţiile politice”, a mai adăugat interpretul britanico-libanez.

„Sunt fericită că Eurovision revine în Italia şi onorată să prezint un astfel de eveniment”, a dezvăluit și Laura Pausini.

Eurovision se numără printre cele mai cunoscute și urmărite concursuri de muzical. Mai bine de 200 de milioane de telespectatori privesesc cu admirație și entuziasm fiecare participant și prezentator care urcă pe scenă.

Când va avea loc cea de-a 66-a ediţie Eurovision

Eurovision 2022 se va desfășura la Torino din 10 până în 14 mai. Italia va găzdui cea de-a 66-a ediţie a acestui concurs după victoria rockerilor italieni îmbrăcaţi în piele Maneskin, anul trecut la Rotterdam. Aceasta va fi a treia ediţie italiană a Concursului Muzical Eurovision, după Napoli în 1965 şi Roma în 1991.

41 de țări vor participa la ediția din 2022 a Concursului Muzical Eurovision. Fiecare țară participantă înscrie un cântec pentru a fi interpretat în direct la televizor și la radio de către reprezentantul său.

Pentru că este unul dintre cele mai celebre evenimente non-sportive din lume, Eurovision a fost difuzat și în țări precum Coreea de Sud, Filipine, Egipt, Argentina, Brazilia, Canada, Australia, China, Columbia, Statele Unite ale Americii, Japonia, Mexic, India, Filipine, Noua Zeelandă, Thailanda, Taiwan, Iordania, India etc.

Cine sunt semifinaliștii care se întrec pentru a reprezenta România la Eurovision 2022

Iată ce concurenții vor scoate toate armele în cadrul show-ului „Drumul spre Torino”, emisiune special dedicată semifinalei Selecției Naționale pentru Eurovision 2022, care are loc pe 5 februarie 2022. Publicul va afla cine va reprezenta România pe 5 martie 2022.

1.Aldo Blaga - Embers

2.Alex Parker & Bastien - All this love

3.Alexa - Hoodies and cold nights

4.Alina Amon - Without you

5.ANA - Youngster

6.Andra Oproiu - Younique

7.Andrea Stocchino - Avere paura

8.Andrei Petruş - Take me

9.ARIS - Do Svidaniya

10.Ayona - Let me come to you

11.Barbara - Hypnotized

12.Bogdan Dumitraş - Sign

13.Carmen Trandafir - Măşti

14.Cezar Ouatu - For everyone

15.Ciro De Luca - Imperdonabile

16.Cream, Minodora şi Diana Bucşă - România mea

17.Dan Helciug - 241

18.Dora Gaitanovici - Ana

19.E-an-na - Malere

20.Eliza G - The other half of me

21.Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers - Doina

22.FABI - That way

23.Forţele de muncă - Hai afară, frate!

24.Gabriel Basco - One night

25.Giulia-Georgia - Fiind your way

26.Ivel - Neverending

27.Jessie - Regret

28.Kyrie Mendél - Hurricane

29.Letiţia Moisescu - Mirunica

30.Leyah - I'll be fine

31.Mălina - Prisoner

32.Miryam - Top of the rainbow

33.MØISE - Guilty

34.Oana Tăbultoc - Utopia

35.Olivia Miheţ - Fragile

36.Othello - You're worthy

37.Outflow - Running in circles

38.PETRA - Ireligios

39.Roberta-Maria Popa - Indigo

40.Romeo Zaharia - Until the fight

41.Seeya - Save me

42.Sophia - Beautiful lies

43.Stelian - Remember

44.VANU - Never give up

45.Vizi - Sparrow

46.WRS - Llamame

