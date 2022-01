Eurovision 2022. Când va fi aleasă melodia care va reprezenta România la Torino

Emisiunea dedicată Eurovision 2022 – Selecția Națională va fi pe TVR1. În timpul show-ului, telespectatorii vor putea urmări reacțiile juraților, secvențe de la filmări, impresiile semifinaliștilor și emoțiile prin care au trecut pentru a ajunge acolo.

Toți artiștii simt adrenalina în sânge pentru că au devenit concurenții unuia dintre cele mai mari show-uri de muzică din Europa, dar și din lume. Gazda emisiunii „Drumul spre Torino” este Ilinca Băcilă.

Eurovision 2022 - Selecția Națională

„Este al cincilea an consecutiv în care fac parte, într-un fel sau altul, din Eurovision. Am reprezentat România în concurs, am fost în juriul naţional, în cel international, am prezentat notele României în faza internaţională, iar anul acesta am ocazia să fiu alături de cei care se luptă pentru a reprezenta, la rândul lor, ţara noastră. De data aceasta, mă voi reîntâlni cu fanii Eurovision din postura de prezentator al celor trei emisiuni în care veţi avea ocazia să cunoaşteţi semifinaliştii ediţiei din acest an”, a adăugat Ilinca Băcilă.

Pe 5 februarie telespectatorii vor reuși să îi cunoască pe concurenții care au ajuns în semifinala Selecției Naționale 2022 la Eurovision. Aceși semifinaliști se pregătesc pentru marele show care va avea loc pe 12 februarie, potrivit News.ro.

Începând cu ediția de sâmbătă, 5 februarie, vor fi difuzate și videoclipurile cu piesele celor 46 de semifinaliști în trei ediții ale show-ului „Drumul spre Torino”.

Programul de desfășurare al Selecției Naționale Eurovision 2022

După ce vor fi difuzate toate videoclipurile, următoarea etapă a competiției este votul publicului. Fanii vor putea să își voteze cântăreții favoriți pe 9 și 10 februrie pe pagina de Facebook oficială a concursului Eurovision.

Pe pagina oficială, fanii pot salva doar cinci piese pentru a doua etapă din semifinala pentru alegerea participantului României la Eurovision 2022. Membrii juriului vor alege 15 melodii fin cele 46, iar pe 12 februarie, în cadrul semifinalei, juriul va decide care sunt cele mai bune 10 piese care vor merge în finală.

Pe 5 martie vom putea afla cine va reprezenta România la Eurovision în 2022.

Cine sunt semifinaliștii din Selecția Națională Eurovision 2022

Concurenții care se luptă pentru a ajunge să reprezinte România la Eurovision 2022 sunt:

1.Aldo Blaga - Embers

2.Alex Parker & Bastien - All this love

3.Alexa - Hoodies and cold nights

4.Alina Amon - Without you

5.ANA - Youngster

6.Andra Oproiu - Younique

7.Andrea Stocchino - Avere paura

8.Andrei Petruş - Take me

9.ARIS - Do Svidaniya

10.Ayona - Let me come to you

11.Barbara - Hypnotized

12.Bogdan Dumitraş - Sign

13.Carmen Trandafir - Măşti

14.Cezar Ouatu - For everyone

15.Ciro De Luca - Imperdonabile

16.Cream, Minodora şi Diana Bucşă - România mea

17.Dan Helciug - 241

18.Dora Gaitanovici - Ana

19.E-an-na - Malere

20.Eliza G - The other half of me

21.Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers - Doina

22.FABI - That way

23.Forţele de muncă - Hai afară, frate!

24.Gabriel Basco - One night

25.Giulia-Georgia - Fiind your way

26.Ivel - Neverending

27.Jessie - Regret

28.Kyrie Mendél - Hurricane

29.Letiţia Moisescu - Mirunica

30.Leyah - I'll be fine

31.Mălina - Prisoner

32.Miryam - Top of the rainbow

33.MØISE - Guilty

34.Oana Tăbultoc - Utopia

35.Olivia Miheţ - Fragile

36.Othello - You're worthy

37.Outflow - Running in circles

38.PETRA - Ireligios

39.Roberta-Maria Popa - Indigo

40.Romeo Zaharia - Until the fight

41.Seeya - Save me

42.Sophia - Beautiful lies

43.Stelian - Remember

44.VANU - Never give up

45.Vizi - Sparrow

46.WRS - Llamame

