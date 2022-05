Evaluare Națională la finalul clasei a IV-a. Subiectele la Limba Română. Ce au avut de rezolvat elevii

Subiectele pe care le-au avut elevii de clasa a IV-a la proba de Limba Română de la Evaluarea Națională au fost publicate de Ministerul Educației și sunt disponibile integral aici.

Elevii de clasa a IV-a care au susținut Testul 1 au avut de răspuns la întrebări pe baza textului „Orășelul Tabletelor”, adaptare după o povestire de Cristina Donovici.

„La marginea Orășelului Tabletelor, lângă o pădurice, într-o căsuță galbenă cu buline roșii și cu acoperiș verde, locuia Amelia, împreună cu părinții ei. Era singura căsuță din orășel care arăta astfel.

Amelia avea zece ani, părul negru, vâlvoi și ochii mari, albaștri. Îi plăcea să alerge, să sară și să cânte fel de fel de cântece vesele. Cea mai bună prietenă a ei era o pisică buclucașă, pe nume Roni. Fructele ei preferate erau… merele! Acest lucru era destul de ciudat, pentru că în Orășelul Tabletelor nu exista niciun copil căruia să-i placă merele. Și, mai mult decât atât, nu era niciun copil care să se joace așa cum se juca ea, adică să sară, ori să alerge, ori să cânte. Toți ceilalți copii se jucau pe tablete electronice, iar când se plictiseau de acestea, se uitau la televizor.”, se arată în textul citat.

Primele întrebări ale examenului au fost menite să identifice capacitatea elevului de a înțelege textul și de a răspunde la întrebări pe baza lui precum:

Gradul de dificultate al întrebărilor a crescut ulterior.

Elevii claselor a IV-a au avut 15 exerciții în cadrul Evaluării Naționale de la finalul clasei a IV-a.

La exercițiul cu numărul 15 au avut de compus un text de 7-8 rânduri, pornind de la începutul:

„Iată-mă primar! În programul meu au prioritate propunerile care aduc îmbunătățiri vieții oamenilor din localitate. Așadar, mă gândesc să…”

Astfel, pornind de la ultimul enunț dat, elevii au compus un text de șapte - opt rânduri în care au precizat patru propuneri în calitate de primar, și îmbunătățirile pe care le pot aduce acestea vieții oamenilor din localitate.

