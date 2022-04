Simulare Evaluare Națională 2022 matematică: subiecte și barem de corectare. Cum se rezolvă subiectele primite de elevii de a 8-a

Până la momentul simulării, elevii claselor a VIII-a au putut rezolva la clasă modele de subiecte la matematică, după modelele deja publicate de Ministerul Educației. Elevii au avut la dispoziție subiectele care au picat anul trecut la Evaluarea Națională 2021.

Structurate pe 3 subiecte, fiecare punctate cu 30 de puncte și 10 puncte acordate din oficiu, exercițiile de la Matematică și baremele acestora pot fi consultate mai jos. Subiectul I este format din itemi obiectivi, de tip grilă, la fel și subiectul al II-lea. Pentru subiectul al III-lea rezolvările se puteau scrie și argumenta pe foaia de examen, în dreptul problemei.

Astăzi va avea loc simularea probei la limba maternă. Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice, conform procedurii.

VEZI GALERIE FOTO PENTRU SUBIECTE SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 - MATEMATICĂ

Notele la simulările pentru examenele de Evaluare Națională la matematică 2022 nu se trec în catalog și au rolul de a-i familiariza pe elevi cu rigorile examenului care le face trecerea de la școala generală, la liceu.

În procedură se mai arată că „rezultatele obținute de elevi la simulările naționale sunt comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor”.

VEZI GALERIE FOTO PENTRU BAREM SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 - MATEMATICĂ

Citește și: Simulare Evaluare Națională 2022 română: subiecte și barem de corectare. Cum se rezolvă subiectele primite de elevii de a 8-a

Edupedu.ro a scris că Ministerul Educației a trimis săptămâna trecută școlilor un set de precizări, câteva dintre acestea vizând direct proba care a avut loc marți:

La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.

La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.

Este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.

Citește și: Simulare BAC 2022 logică, psihologie, sociologie și filosofie: subiecte și barem de corectare. Cum se rezolvă cerințele

Simularea Evaluării Naționale 2022 se desfășoară în perioada 4-14 aprilie, după cum urmează:

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat rezolvării subiectelor scrise la simularea Evaluării Naționale 2022 este de două ore (pentru elevii de clasa a VIII-a).

Timpul pentru elaborarea lucrării se calculează din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

