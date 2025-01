Un român a dezvăluit care sunt prețurile pentru un mic răsfăț pe o plajă din Caraibe. Iată cât a plătit pentru mâncare și băutură!

Un influencer român care a ajuns în vacanță în Caraibe a postat un clip pe TikTok, acolo unde le-a povestit urmăritorilor câți bani a cheltuit pe o plajă, pentru o bere și o porție de mâncare.

Cât costă o bere și o porție de cartofi prăjiți pe o plajă din Caraibe. Un român plecat în vacanță a postat totul

Românul a ajuns în Caraibe, pe una dintre cele mai frumoase insule pe care a vizitat-o acolo, spun el. El le-a împărtășit oamenilor pe ce a cheltuit banii pe insula respectivă.

„Sunt în Grand Turk, în Caraibe. E cea mai frumoasă plajă pe care am vizitat-o până acum aici. Am venit cu un vas de croazieră care a acostat fix lângă plajă. Nu a trebuit să luăm taxi, nu a fost necesar să cheltuim niciun leu. Am coborât de pe vas și am ajuns pe plajă. Apa este ca-n Maldive. Se plătește cu dolari", a spus.

Cât costă o masă pe plajă? Potrivit bărbatului, o bere Corona ajunge la 9 dolari, un cocktail costă între 11 și 12 dolari, iar o porție de pui cu cartofi prăjiți ajunge la 25 de dolari.

