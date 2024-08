Experiența neplăcută a unui român la Mănăstirea Ghighiu. De ce a rămas cu un „gust amar” după ce a vizitat lăcașul de rugăciune

Mănăstirea Ghighiu, situată în județul Prahova, la aproape 5 kilometri de Ploiești, este un lăcaș extrem de vizitat de credincioși. Totuși, chiar dacă este un loc unde oamenii merg pentru rugăciune și liniște, se întâmplă și situații mai puțin dorite, așa cum a povestit un român.

Adrian Lup a povestit pe rețelele sociale că a rămas cu un gust amar din cauza conaționalilor care au găsit tot felul de scuze pentru a fenta coada. Românul a filmat cozile de la Mănăstire, dar și împrejurimile și a povestit de ce a rămas cu un gust amar în urma vizitei la Mănăstire. Bărbatul a precizat că a stat la coadă o oră pentru a lua apă sfințită, în timp ce alții au găsit mijloace prin care să se bage în față.

De ce a rămas un român cu un „gust amar” după ce a vizitat Mănăstirea Ghighiu: „Nu pentru că am așteptat la coadă o oră pentru a lua niște apă”. Ce i s-a întâmplat acolo

„Românul nu-i sănătors dacă nu face el o șmecherie până și în curtea Mănăstirii. Am fost la Mănăstirea Ghighiu, unde se află un Izvor Tămăduitor, unde am rămas cu un gust amar. Și nu pentru că am așteptat la coadă vreo oră pentru a lua niște apă, apă despre care se spune că i-a vindecat de diferite boli pe oameni, ci pentru faptul că au existat 2 categorii de români care s-au băgat în față. De ce? Unii pe motiv că ne pleacă autocarul, vrem să luăm și noi apă, iar alții și mai grav: au existat părinți car eși-au trimis copiii de 6-7 ani să ia apă: Du-te, Andrei, și cere voie să ieiapă, că ne grăbim. Așa i-a zis o doamnă copilului ei”, a povestit românul pe rețelele sociale.

În imaginile publicate de Adrian Lup pe rețelele sociale se pot observa cozile imense de oameni care așteptau să se roage la icoană sau să ia apă sfințită.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: De ce nu există oglinzi în mănăstirile, chiliile și casele de pe Muntele Athos. Un călugăr a dezvăluit motivul surprinzător

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rețetă de sarmale mănăstirești cu ce ai în casă. Ingredientul pe care măicuțele îl pun pentru un plus de savoare

Chiar dacă a fost nemulțumit de gestul altor oameni de a păcăli coada, românul care și-a povestit expereința legată de Mănăstirea prahoveană a fost încântat de împrejurimi, de flori și de organizare.

„Curtea Mănăstirii e plină de flori. Foarte frumos organizată și curată. La această Mănăstire găsești 4 butiae cu aghiasmă mică din car epoți să iei linștit. În interiorul Mănăstirii există o icoană făcătoare de minuni. Foarte mulți oameni au stat la coadă ca să intre. Au și diverse animăluțe la Mănăstirea Ghighiu, iar peștii săracii se plimbă printre bancnote.

Citește și: Un bărbat a intrat într-o biserică bântuită și ceea ce a urmat i-a dat fiori. Fenomenul paranormal a fost filmat