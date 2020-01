Fata de 13 ani dispărută de acasă a fost găsită, dar refuză să se întoarcă la familia ei din Voineasa. Ce se va întâmpla cu adolescenta 

Potrivit şefei DGASPC Olt, Rădiţa Piroşca, un psiholog a avut luni o discuţie cu fata şi aceasta va primi consiliere, însă nu îşi mai doreşte să meargă acasă, din cauza stării conflictuale din familie.

Nou caz de dispariție în Caracal. O fată de 13 ani este dată dispărută! Au fost alertate autoritățile

"Este o stare conflictuală în familie, mama şi cei trei copii au mai primit servicii din partea DGASPC Olt în centrul maternal, în 2016 şi apoi au fost beneficiari şi în centrul pentru victimele violenţei pentru o perioadă de 60 de zile. Am obţinut atunci un ordin de protecţie pentru mamă, de şase luni, am consiliat mama, tatăl a venit la consiliere, pentru că noi propusesem mamei chiar şi separarea, a venit şi tatăl la consiliere, mama cu copiii s-au întors acasă, s-a făcut monitorizarea lunar, timp de şase luni de zile şi nu au mai fost stări conflictuale şi de agresivitate. Am ţinut legătura cu şcoala, pentru copii, dacă ar exista vreun semn şi nu a fost", a spus Rădiţa Piroşca.