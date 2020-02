„Avea vedenii”. O mamă, clipe de coșmar, după ce și-a dus fiica la clinica stomatologică din Pitești din cauza căreia a murit un copil

Analgosedarea este o procedură scumpă - 1300 de lei, bani pe care părinţii erau dispuşi să îi plătească. Mai ales că în alte clinici, medicii nu le dăduseră nicio soluţie.

„Am mai fost la doua cabinete medicale și ne-au spus că nu au ce să îi facă, pentru că este foarte mică și nu o pot opera”, a mai spus mama fetiței.

I s-a spus că nu există riscuri. Fetița a avut vedenii

Cu toate acestea, la clinică, părinţii ar fi primit asigurări că procedura este sigură.

„A zis că totul o să decurgă OK și nu o să fie probleme. Am așteptat anestezistul, ne-a explicat. Într-adevăr, am semnat. Ne-a spus că nu există niciun risc”, a mai spus Liliana Brezoi.