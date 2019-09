Fetiță de 10 ani, operată după o lună de zile de când și-a fracturat mâna! Mama copilei: ”Toți medicii erau în concediu!”

Conform declarațiilor făcute de mama fetei, Raluca Mureșan, copila și-a fracturat mâna pe 24 iulie și a fost consultată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, dar nu a fost operată, pentru că toți cei trei medici ortopezi ar fi fost în concediu în acea perioadă.

Citește și: Scandal la Spitalul de Urgență Galați! Peste o sută de oameni au năvălit în unitatea medicală pentru a-și lua rudele moarte acasă

Fetița a fost operată abia pe 27 august, la Spitalul Clinic de Recuperare.

”Fetiţa mea, care a împlinit în august 10 ani, şi-a fracturat mâna în 24 iulie şi am fost cu ea la Urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, iar medicul rezident ortoped de acolo ne-a spus că o pune la loc dar, după părerea ei, ar trebui operaţie deoarece are un hematom. I s-a pus o atelă, care s-a deplasat şi osul i s-a sudat greşit. Am fost la control ulterior şi un alt rezident a spus, când i-am arătat că e umflată mâna, <şi eu ce să fac>? Erau trei medici de la ortopedie în concediu în aceeaşi perioadă. Am cerut să mergem la Spitalul de Recuperare în 22 august şi acolo ni s-a spus să aducem radiografiile de la Spitalul de Copii, dar cei de aici nu mi le-au mai dat. În 26 august ne-am internat la Recuperare şi fetiţa a fost operată în 27 august, acum e relativ ok. Am depus direct la Ministerul Sănătăţii o plângere pentru verificarea celor relatate şi a situaţiei de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”, a spus Mureşan, potrivit Mediafax.