Fiica unei asistente din Suceava descrie infernul din spital: „Bolnavul este lăsat să moară, în voia sorții! Vrem să trăim”

Fiica unei asistente medicale de la spitalul din Suceava care a devenit adevărat focar de infecție face dezvăluiri cutremurătoare despre situația bolnavilor și despre cum sunt tratați aceștia.

„A fost diagnosticată cu covid-19 și a fost ulterior internată. A doua zi m-am simțit rău și am fost și eu al spital. Când am ajuns acolo am constatat că nu sunt cadre medicale, nu are cine să se ocupe de bolnavi, nu s-a dat tratamentul la timp, multe lucruri care arată că bolnavul este mai degrabă lăsat să moară, să fie în voia sorții.