Adevărata dimensiune a epidemiei de coronavirus! Asistent medical de la spitalul Universitar: „Nu ne-au făcut teste, suntem adevărate bombe în acea instituție”

„Toată lumea spune că trimite, că face. Lumea spune că vinovat de toată situația asta e profesorul Cîrstoiu, este singurul vinovat. Dar nimeni nu îl întreabă dacă avem materialele pe stoc, nimeni nu întreabă care este situația. Este vinovat că a acceptat să preia această instituție în situația în care a preluat-o. Nu poți să ceri materiale dacă nu ai materiale.

Situație incredibilă la Spitalul Universitar din București

În ultima mea tură, toată ziua de sâmbătă am purtat o mască, fiindcă nu erau. Am înțeles că au venit pe parcurs materiale, am înțeles că sunt materiale. Nimeni nu știe absolut nimic, e un haos total.