Florinel, copilul sărman lăsat să moară pe drum, batjocorit și după moarte. Trupul său a fost uitat la morgă de polițiști

În urmă cu câteva zile, cazul lui Florinel, un copil sărman din Murgeni, județul Vaslui, a stârnit un val de revoltă. Micuțul s-a stins din viață, după ce a așteptat mai bine de jumătate de oră pe carosabil, fără ca nimeni să intervină. Fusese lovit de o autoutilitară în timp ce traversa strada și în loc să încerce să îl ajute și să îl ducă la un spital aflat în apropiere, mai mulți oameni l-au filmat cu telefoanele mobile.

In urma impactului, copilul de doar patru ani a fost grav rănit. Sătenii s-au strâns în jurul lui, dar nimeni nu a dus copilul la spital, deși unitatea medical se afla la doar câteva sute de metri distanță. Mai mult, aceeași publicație afirmă că oamenii se uitau cum copilul își dă ultima suflare, filmând și făcând fotografii.

Autoritățile se apără. În urma anchetei desfășurate în cadrul SAJ Vaslui, reprezentanţii instituţiei au precizat că în oraşul Murgeni există un singur echipaj medical de urgenţă, care se afla la alt caz, motiv pentru care la solicitarea privind accidentarea copilului de patru ani, care a decedat ulterior, a fost alocat un echipaj medical din municipiul Bârlad.

Florinel, batjocorit și după moarte

După ce și-a dat ultima suflare pe asfalt, sub privirile neputincioase ale oamenilor, trupul micuțului a fost "uitat" de polițiști la morgă.

Potrivit vremeanoua.ro, copilul a mai stat si aproape 42 de ore într-un raft al frigiderului de la morga spitalului bârlădean. Când rudele au mers să ridice trupul, medicii legiști nu știau de existența copilului deoarece polițiștii nu au emis Ordonanța prin care să ceară efectuarea neccropsiei, după cum cere legea.

Ambulanța l-a adus la spitalul din Bârlad si l-a lăsat într-o încăpere pentru a fi predat la morgă miercuri dimineată. Nici cei de la poliție, nici personalul din spital nu au anunțat medicii legiști, așadar trupul copilului a stat acolo mai bine de 40 de ore, fără ca cineva să știe de existența lui.

„Eu nu am stiut nimic despre acest copil din Murgeni, adus de Ambulantã la Bârlad. Am înteles cã accidentul s-a petrecut marti seara, iar când m-am trezit cu rudele copilului joi la prânz, că-l vor acasă, am rămas stupefiat! Noi, si mã refer la medicina legaăã, habar nu aveam cã la morga spitalului din Bârlad existã un băietel mort de peste 36 de ore! Am pus mâna pe telefon si am sunat la Politie. Împreunã cu ei am reconstituit cam unde ar fi cadavrul acestui copil si abia atunci ne-am dat seama cã este la morgã la Bârlad", a declarat Sergiu Săvinescu, medic legist la SML Vaslui.