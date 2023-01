Fostul papă Benedict al XVI-lea le-a cerut iertare tuturor celor cărora „le-a făcut rău”, în testamentul său spiritual

Fostul papă Benedict al XVI-lea avea un testament spiritual redacat încă din anul 2006. După moartea sa, testamentul său a fost publicat. Fostul Papă Benedict al XVI-lea a murit pe 31 decembrie 2022 la Mănăstirea Mater Ecclesiae din Vatican, la vârsta de 95 de ani.

În cea mai mare parte a pontificatului său, Biserica Catolică s-a confruntat cu acuzații, reclamații legale și rapoarte oficiale privind zeci de ani de abuzuri săvârșite de către preoți. În testamentul spiritual, papa emerit Benedict al XVI-lea le-a cerut iertare tuturor celor „cărora le-a făcut rău într-un fel sau altul”.

Ce a lăsat scris fostul papă Benedict al XVI-lea în testamentul său spiritual

„Tuturor celor cărora le-am făcut rău într-un fel sau altul, le cer iertare din adâncul inimii”, scrie în testamentul spiritual al fostului papă Benedict.

„Mă rog ca pământul nostru să rămână un pământ al credinţei şi vă implor, dragi compatrioţi: nu vă lăsaţi îndepărtaţi de credinţă . Am trăit multă vreme transformări în domeniul ştiinţelor naturale şi am putut observa cum, din contră, aparente certitudini împotriva credinţei s-au volatilizat. Şi vreau să mulţumesc Domnului pentru frumoasa mea patrie de la poalele Alpilor. Bavaria, unde am văzut strălucind splendoarea Creatorului însuşi. Şi, în fine, mulţumesc lui Dumnezeu pentru frumuseţea pe care am putut să o experimentez în toate etapele călătoriei mele, dar mai ales la Roma şi în Italia, care a devenit a doua mea patrie”, mai scrie Benedict al XVI-lea în testamentul său spiritual”, se mai arată în testamentul spiritual redactat în 2006, potrivit CNN.

Fostul papă a condus Biserica Catolică timp de mai puțin de opt ani, până când, în 2013, a devenit primul Papă care a demisionat de la Grigore al XII-lea în 1415. Secole de-a rândul, până la Fostul Papă Benedict al XVI-lea, papii au condus Biserica Catolică până la moartea lor.

Benedict și-a petrecut ultimii ani la mănăstirea Mater Ecclesiae, aflată între zidurile Vaticanului.

Succesorul său, Papa Francisc, a declarat că l-a vizitat frecvent acolo.

Deși fostul suveran pontif era bolnav de ceva timp, Sfântul Scaun a precizat că a avut loc o agravare a stării sale din cauza vârstei înaintate.

Miercuri, Papa Francisc a făcut apel la ultima sa audiență din acest an la Vatican să "se roage o rugăciune specială pentru Papa emerit Benedict", despre care a spus că este foarte bolnav.

Născut Joseph Ratzinger în Germania, Benedict avea 78 de ani când, în 2005, a devenit unul dintre cei mai în vârstă papi aleși vreodată.

