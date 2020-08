Guvernul va da o grea lovitură cadrelor didactice, dacă nu se vor majora salariile din 1 septembrie. Educaţia nu este “cârciuma” sistemului bugetar!

”Prin acţiunile întreprinse în ultimele luni, s-a observat clar că actualul Executiv nu ştie cum să gestioneze situaţia din învăţământ. Faptul că ministrul finanţelor, Florin Cîţu, ne anunţă acum că nu erau cuprinşi în buget bani pentru majorările salariale stabilite prin lege este o minciună grosolană, în condiţiile în care, după finalizarea bugetului pentru anul 2020, chiar el declara că fondurile sunt prinse în buget. În plus, prin proiectul făcut public ieri seară, se încalcă orice principiu al dialogului social, partenerii nefiind informaţi despre acestă intenţie. Prin toate deciziile luate de la începutul pandemiei, acest Executiv a demonstrat că nu este interesat/capabil să găsească soluţii viabile pentru sistemul educaţional, fiind preocupat doar de aranjamente politice. Un exemplu în acest sens este schimbarea peste noapte a inspectorilor şcolari şi a directorilor pe criterii de apartenenţă politică. La ora actuală, începerea cursurilor este pusă sub semnul întrebării – nu numai de angajaţi, care pot bloca începutul anului şcolar, ci şi de Guvern, care nu reuşeşte să vină cu soluţii clare, coerente. Se clamează achiziţia de laptopuri/tablete pentru elevi, însă acestea vor ajunge cel mai devreme în luna octombrie; multe din cadrele didactice nu au participat la cursuri de formare pentru predarea online, nu pentru că nu au dorit, ci pentru că nu li s-a oferit posibilitatea; până la ora actuală, nu există niciun proiect prin care cadrelor didactice să li se pună la dispoziţie echipamente IT pentru desfăşurarea orelor online”, spun reprezentanţii ”Spiru Haret”.

Ei susţin că Guvernul pune sub semnul întrebării atingerea dezideratelor din proiectul „ROMÂNIA EDUCATĂ“ al Preşedintelui României.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” consideră că acţiunile actualului Guvern vin să arate că, de fapt, învăţământul continuă să nu fie o prioritate naţională şi că nu se doreşte finanţarea corespunzătoare a sistemului de învăţământ (se anulează drepturi instituite prin lege; pentru a se încadra în costul standard, unităţile de învăţământ trebuie să constituie formaţiunile de studiu la nivel maxim şi chiar peste, ajungându-se astfel la clase de 35-40 de elevi; avem deficit de personal atât didactic de predare, cât şi didactic auxiliar şi nedidactic; se desfiinţează centre de excelenţă, se disponibilizează personal, se doreşte renunţarea la unele materii – totul din raţiuni pur economice).

Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, întrebat fiind de ce s-a amânat creşterea salariilor profesorilor, că banii necesari au fost prevazuţi în buget, dar între timp au intervenit alte cheltuieli din cauza pandemiei. ”Când îţi scad venituri... e ca într-o familie. Dacă îţi scad veniturile şi abia mai ai bani de mâncare, de plata chiriei, nu te duci să-ţi bei banii la cârciumă sau să îţi cumperi...”, a spus el.